Politico: США заявили, что у них нет лишних ракет ATACMS, чтобы передать их Киеву

Вашингтон сообщил, что у него нет лишних оперативно-тактических ракет ATACMS c радиусом действия 300 км, чтобы передать их Киеву.

Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

«Американские чиновники сообщили представителям Киева, что у них нет лишних ATACMS... Передача ATACMS... приведёт к истощению американских запасов и нанесёт урон готовности ВС США к будущему сражению», — сказано в материале.

Ранее бывший министр обороны США Марк Эспер заявил, что США затянули с поставками Украине комплексов ПРО Patriot.

Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор сообщил, что ресурсы Соединённых Штатов и их партнёров, которые снабжают Украину боеприпасами, стремительно сокращаются.