Военная промышленность стран НАТО уже не справляется с военными заказами украинской армии. Об этом заявил глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

Дипломат отметил, что становится всё более очевидно, что военные ресурсы стран НАТО истощаются.

«Но даже промышленность стран НАТО не справляется с заказами, то есть находится в военном бессилии», — сказал Гаврилов в интервью телеканалу «Звезда».

По мнению Гаврилова, заседание министров обороны стран НАТО продемонстрировало серьёзные проблемы, с которыми сталкивается альянс.

Ранее обозреватель Politico Пол Маклири заявил, что украинской армии придётся использовать меньше боеприпасов из-за истощения запасов оружия в западных странах.