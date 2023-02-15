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Дипломат Гаврилов: военная промышленность НАТО не справляется с заказами для Украины

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Военная промышленность стран НАТО уже не справляется с военными заказами украинской армии. Об этом заявил глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
Дипломат Гаврилов: военная промышленность НАТО не справляется с заказами для Украины
  • AP
  • © Libkos

Дипломат отметил, что становится всё более очевидно, что военные ресурсы стран НАТО истощаются.

«Но даже промышленность стран НАТО не справляется с заказами, то есть находится в военном бессилии», — сказал Гаврилов в интервью телеканалу «Звезда».

По мнению Гаврилова, заседание министров обороны стран НАТО продемонстрировало серьёзные проблемы, с которыми сталкивается альянс.

Ранее обозреватель Politico Пол Маклири заявил, что украинской армии придётся использовать меньше боеприпасов из-за истощения запасов оружия в западных странах.

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