Дипломат Гаврилов: военная промышленность НАТО не справляется с заказами для Украины
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Дипломат отметил, что становится всё более очевидно, что военные ресурсы стран НАТО истощаются.
«Но даже промышленность стран НАТО не справляется с заказами, то есть находится в военном бессилии», — сказал Гаврилов в интервью телеканалу «Звезда».
По мнению Гаврилова, заседание министров обороны стран НАТО продемонстрировало серьёзные проблемы, с которыми сталкивается альянс.
Ранее обозреватель Politico Пол Маклири заявил, что украинской армии придётся использовать меньше боеприпасов из-за истощения запасов оружия в западных странах.