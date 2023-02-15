Снарядный голод: почему на Западе надеются на экономное расходование боеприпасов киевским режимом

Западные страны приняли решение направить Киеву как можно больше боеприпасов в кратчайшие сроки, заявил глава Пентагона Ллойд Остин. Кроме того, он предположил, что после обучения украинские военные будут расходовать меньше артиллерийских снарядов в бою. Остин также анонсировал, что Франция уже объявила о сотрудничестве с Австралией, с которой будет работать над наращиванием производства боеприпасов 155-мм калибра «для поддержки» Киева. Впрочем, СМИ сообщают о дефиците боеприпасов у французских ВС. О том, что использование ВСУ огромного количества боеприпасов истощает запасы стран НАТО, заявил и генсек блока Йенс Столтенберг. По мнению экспертов, производственные мощности по выпуску боеприпасов у США и их союзников работают на пределе, а на развитие этой инфраструктуры уйдёт не один месяц.

Западные страны приняли решение направить Киеву как можно больше боеприпасов в кратчайшие сроки, а также обучать украинских военных расходовать меньше артиллерийских снарядов в бою. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин в Брюсселе по итогам очередного заседания созданной Вашингтоном и его союзниками контактной группы по оказанию военной помощи Украине.

«Что касается боеприпасов: всё это время бои идут напряжённые. Как вам известно... Украина ведёт их уже год. И поэтому она израсходовала большое количество артиллерийских боеприпасов. Мы будем делать всё возможное, работая совместно с нашими международными партнёрами, чтобы как можно быстрее обеспечить Украину максимальным количеством боеприпасов, а также будем предпринимать все от нас зависящие шаги для поддержания наших усилий в этом деле», — сказал Остин.

По его словам, Запад намерен обучать украинских военных тратить меньше артиллерийских снарядов в бою.

«Мы работаем совместно с украинскими военными в разных точках Европы, чтобы сделать упор на дополнительное обучение манёврам, и, по мере того как они уделяют больше внимания манёврам — формированию обстановки на поле боя с помощью огня и последующего совершения действий, существует большая вероятность, что им потребуется меньше артиллерийских боеприпасов, но это ещё предстоит увидеть», — отметил глава Пентагона.

Глава Пентагона Ллойд Остин

Gettyimages.ru

© Dursun Aydemir

Он также напомнил, что Франция уже объявила о сотрудничестве с Австралией, с которой будет работать над наращиванием производства боеприпасов 155-мм калибра «для поддержки Украины».

При этом газета Le Figaro сообщила, что французские вооружённые силы испытывают дефицит боеприпасов на фоне помощи Киеву. Как отмечается, это может усилить разногласия между политиками в вопросе поддержки Украины. По данным издания, существующую проблему осознают как изготовители вооружений, так и Министерство вооружённых сил. Производители «ограничены размерами рынка, который долгое время был адаптирован к логике мирного времени». В связи с этим производство разных видов пороха оказалось недостаточно развитым и не отвечающим нынешним потребностям. Проблемы с выпуском боеприпасов наблюдаются и в других западных странах.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции перед встречей министров обороны государств альянса сообщил, что на фоне военной поддержки украинского режима у стран блока существуют проблемы с восполнением запасов боеприпасов и отправкой их Киеву.

«Война на Украине потребляет огромное количество боеприпасов и истощает запасы стран НАТО. Темпы расхода боеприпасов Украиной во много раз превышают наши текущие темпы производства. Это создаёт нагрузку на нашу оборонную промышленность. Например, время ожидания крупнокалиберных боеприпасов увеличилось с 12 до 28 месяцев. Заказы, размещённые сегодня, будут доставляться только через два с половиной года. Поэтому нам необходимо наращивать производство и инвестировать в наши производственные мощности», — подчеркнул Столтенберг.

По его словам, в НАТО сосредоточат внимание на способах наращивания оборонно-промышленного потенциала блока и пополнения запасов.

Он заметил, что страны альянса находятся «в гонке материально-технического обеспечения», поскольку боеприпасы должны дойти до Украины прежде, чем Россия «сможет перехватить инициативу на поле боя».

«Работают на пределе»

Как отметил руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк, «выглядит нелепо», что на Западе одновременно обещают увеличить поставки Киеву боеприпасов и научить украинских военных использовать меньше снарядов.

«Обещают направлять побольше, но просят сделать так, чтобы украинские военные тратили их поменьше. Это довольно юмористическая ситуация. Она связана с тем, что производственные мощности по изготовлению боеприпасов у США (и особенно их союзников) работают на пределе, их не хватает самим западным странам для резервов. Отсюда и растущий скептицизм на Западе относительно того, что он вечно должен поддерживать Украину, удовлетворять все запросы официального Киева до скончания времён», — заявил эксперт в беседе с RT.

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Батюк отметил, что на Западе признают не только проблемы с производством боеприпасов, но и превосходство России в этом направлении.

Напомним, в конце января журналист Кристофер Роуч в статье для издания The American Greatness заявил, что РФ может изготавливать больше оружия и боеприпасов, чем все западные страны вместе взятые. По его словам, российская сторона способна производить «на порядок большее количество артиллерийских снарядов, чем её противник». Роуч добавил, что в России есть отечественные заводы и технологии для создания «гор артиллерийских снарядов», уничтожающих «в больших количествах украинские силы». В отношении западных мощностей журналист строит пессимистичные прогнозы.

«Западная оружейная промышленность не оптимизирована ни в плане скорости, ни в плане объёмов производства. Чтобы наверстать упущенное, потребуются годы», — считает Роуч.

Впрочем, производственный фактор будет одним из решающих в ходе СВО, полагает Батюк.

«Как сказал Сталин, артиллерия — бог войны. С тех пор как он это заявил, мало что изменилось на поле боя, если речь о противостоянии регулярных армий. Во время спецоперации именно артиллерия и ракетные войска должны сыграть решающую роль. Если ситуация с нехваткой снарядов для ВСУ сохранится, то киевский режим ждут серьёзные неприятности», — отметил аналитик.

В свою очередь, директор Музея войск ПВО в Балашихе, военный эксперт полковник в отставке Юрий Кнутов полагает, что производственные мощности многих стран Запада даже в перспективе не в состоянии обеспечить тот объём, который необходим сегодня ВСУ для удержания текущих позиций, «не говоря уже о наступлении».

«Киевский режим, согласно сообщениям СМИ, тратит около 6 тыс. снарядов в день, но, судя по заявлениям киевского руководства, ВСУ требуется гораздо больше боеприпасов. Россия расходует в три раза больше снарядов. Производственные мощности большинства стран НАТО не рассчитаны на такие объёмы, в год они могут изготавливать такое количество боеприпасов, которое Киев тратит за один день. В Пентагоне говорят о весеннем наступлении ВСУ, однако, чтобы его осуществить, необходимо расходовать не 6 тыс. снарядов в день, а около 15 тыс. Для этого нужен соответствующий запас», — пояснил аналитик в разговоре с RT.

Солдат ВСУ стреляет из западного оружия

© Pavlo Palamarchuk

При этом Кнутов считает, что в ближайшее время у Запада не получится нарастить выпуск боеприпасов, поскольку не хватает соответствующих мощностей.

«Даже если сейчас начать строить новые заводы, то на это уйдёт около девяти месяцев. Сейчас же Запад будет пытаться найти боеприпасы по всему миру — где только можно», — отметил он.

Контроль и поставки

Помимо ситуации с боеприпасами, глава Пентагона на пресс-конференции затронул и тему контроля над вооружениями, передаваемыми киевскому режиму западными странами. Остин заявил, что на Западе якобы предпринимали активные действия для предотвращения распространения оружия.

«Сегодня мы также провели важную дискуссию, касающуюся нашей текущей работы по вопросам подотчётности. Приоритетная задача для меня и моих коллег по контактной группе — сделать так, чтобы выделяемые нами средства и впредь использовались по назначению, а также чтобы с нашей стороны предпринимались инициативные шаги для предотвращения распространения оружия. И мы продолжим сотрудничать с нашими украинскими партнёрами, чтобы все средства, которые мы предоставляем, продолжали поступать храбрым военным на передовой», — сказал он.

Впрочем, во время заседания самой контактной группы по оказанию военной помощи Украине Остин заявил, что у Киева по-прежнему есть «срочные потребности», и напомнил о ряде анонсированных поставок для украинского режима, включая системы противовоздушной обороны и бронетехнику. Так, США, Германия и Нидерланды, по его словам, совместно поставляют Украине системы ПВО Patriot. Франция и Италия работают над поставкой противоракетного комплекса большой дальности SAMP-T, а консорциум стран, включая Германию, Польшу, Канаду, Португалию, Испанию, Норвегию, Данию и Нидерланды, — над передачей Украине боевых танков Leopard.

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«Для наращивания бронетанкового потенциала (Украины. — RT) США, Чехия и Нидерланды совместно предоставляют более 90 танков Т-72 в дополнение к недавним поставкам Т-72 со стороны Польши. Великобритания выделяет роту основных боевых танков Challenger и сотрудничает с рядом стран в поиске дополнительных боеприпасов для защитников Украины», — заявил глава Пентагона.

Остин также напомнил, что ранее в феврале Соединённые Штаты объявили об очередном транше помощи Украине в области безопасности примерно на $2,2 млрд, который включал более 2 тыс. противотанковых боеприпасов, а также дополнительные снаряды для HIMARS. Как сообщали в Пентагоне, речь идёт в том числе и о бомбах GLSDB с дальностью полёта до 150 км для этих РСЗО.

По мнению Юрия Кнутова, Остин своими заявлениями об усилиях по предотвращению распространения западного оружия за пределы Украины отвечает на претензии представителей Республиканской партии, которые считают, что вооружения могут не доходить до боевых действий, а перепродаваться.

«Остин пытается изобразить, что администрация Байдена с другими своими союзниками по НАТО пытается усилить контроль над оружием, принимает меры по борьбе с коррупцией на Украине в этом контексте, чтобы свести к минимуму потери той военной помощи, которая предоставляется киевскому режиму», — отметил аналитик.

По словам Кнутова, западное оружие, которое уже доставляется на Украину или поставки которого только намечены, не сможет изменить характер боевых действий в ходе СВО.

«Дело в том, что у России есть эффективные средства борьбы как с комплексами ПВО, которые НАТО направляет на Украину, так и с другими вооружениями. ВС РФ располагают противорадиолокационными ракетами, комплексами «Искандер» и множеством других средств поражения. Если мы говорим о передаче Киеву западных танков, то российские военные используют противотанковые ракетные комплексы, доказавшие свою эффективность, — например, ПТРК «Корнет» и другую противотанковую артиллерию», — заключил эксперт.