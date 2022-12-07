Тщательный аудит: почему в США продолжают настаивать на ужесточении контроля за предоставлением помощи Украине

Американские избиратели хотят прозрачности и подотчётности в том, что касается денег, которые Вашингтон выделяет на помощь Киеву. Об этом заявила конгрессвумен от республиканцев Марджори Грин. Она призвала своих коллег провести аудит оказываемой Киеву поддержки, подчеркнув, что американцы заслуживают знать, «куда ушёл каждый цент». При этом доля налогоплательщиков, которые, судя по недавним опросам, устали нести бремя расходов из-за поддержки США Киева, неуклонно растёт. По мнению экспертов, в Белом доме опасаются начала аудита выделенной Киеву помощи, поскольку в ходе проверки могут вскрыться факты коррупции, причём как на Украине, так и среди демократов.

Избиратели в США хотят прозрачности и подотчётности в том, что касается денег, которые Вашингтон выделяет на помощь Киеву, заявила конгрессвумен от республиканцев Марджори Грин. По её словам, представители Республиканской партии должны выступить за ужесточение контроля оказываемой Украине поддержки.

«Каждый республиканец, который отвечает перед своими избирателями за отправку денег Киеву, должен поддержать аудит (помощи, направленной на нужды. — RT) Украины. Наши избиратели хотят прозрачности и подотчётности в том, что касается их денег. Республиканцы, распорядившиеся их средствами, должны поддерживать усилия, призванные показать американцам, на что эти деньги были потрачены», — написала Грин в своём Telegram-канале.

Ранее конгрессвумен призвала своих коллег провести аудит оказываемой Киеву поддержки, подчеркнув, что американцы заслуживают знать, «куда ушёл каждый цент».

«Ведь именно их упорным трудом были заработаны эти деньги», — заявила она.

Грин также сообщила, что комитет палаты представителей по иностранным делам проведёт слушания по резолюции о необходимости аудита помощи, направленной на нужды украинского режима.

«Помешает ли комитет американскому народу узнать, куда на Украине направляются заработанные трудом налогоплательщиков доллары? Если да, то это серьёзная ошибка», — считает законодатель.

Ранее Грин представила в конгресс резолюцию об аудите выделяемых на помощь Украине средств. Соавторами документа стали её коллеги по Республиканской партии. Как отметила тогда Грин, необходимо проверить трату каждого доллара американских налогоплательщиков, отправленного на Украину.

«Постановляется, чтобы президенту был направлен запрос, а министру обороны и государственному секретарю выдано предписание не позднее чем через 14 дней после принятия данной резолюции передать в палату представителей копии всех документов… а также любую финансовую отчётность касательно закупок, получателей и государственных расходов в том случае, если что-либо из вышеупомянутого находится в распоряжении президента или упомянутых должностных лиц и напрямую или косвенно связано с выделенными конгрессом средствами, которые были направлены Украине», — говорится в документе.

Заседание конгресса США

AP

© Patrick Semansky

Речь идёт, в частности, о протоколах встреч на высоком уровне, аудиозаписях, архивах, в том числе телефонных звонков и переписок по электронной почте, корреспонденции и других данных.

Уточняется, что проверке будет подлежать военная, гражданская и финансовая помощь, выделенная Киеву Вашингтоном в период с 20 января 2021 года по 15 ноября 2022-го.

При этом доля американских налогоплательщиков, которые, судя по недавним опросам, устали нести бремя расходов из-за поддержки Вашингтоном Киева, неуклонно растёт. Об этом свидетельствует исследование, проведённое Чикагским советом по международным делам.

«Схожее число респондентов — 47% (в июле — 38%) — говорит, что США должны призвать Украину как можно скорее договориться о мире (даже если в результате страна лишится некоторых территорий) с тем, чтобы американские домохозяйства не несли такие большие расходы», — говорится в исследовании.

Сторонники аудита

Напомним, в США неоднократно выступали за ужесточение контроля помощи, выделяемой киевскому режиму.

Как заявил в конце ноября республиканец и член комитета палаты представителей конгресса США по иностранным делам Майкл Маккол, его однопартийцы хотят усилить контроль и «подотчётность» в отношении того, как поддержка Вашингтона используется Киевом. По его словам, хоть желание помогать «украинскому народу» не ослабевает, всё же, как он считает, на нужды Киева не должны выписываться чеки на любую сумму.

Со схожей позицией выступили конгрессмены-республиканцы Майк Тёрнер и Майк Уолтц. Последний заявил, что аудит как практика используется во всём мире, в том числе в странах, «которые по индексу коррупции и прозрачности занимают намного более высокие строчки», чем Украина.

Необходимость ужесточения контроля за оказываемой Киеву помощью признаёт и демократ, член палаты представителей от штата Колорадо Джейсон Кроу.

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«Налогоплательщики заслуживают знать, что средства идут туда, куда предназначались», — сказал он в интервью газете The Washington Post.

Напомним, по данным Минобороны США на конец ноября, Соединённые Штаты в общей сложности выделили Украине более $19,7 млрд помощи в области безопасности с момента прихода к власти администрации Джо Байдена, из них не менее $19 млрд — c начала спецоперации России на Украине.

В конце ноября в Госдепе США объявили, что правительство Соединённых Штатов выделит более $53 млн Украине для поддержки системы электроснабжения страны. Как уточняется, средства пойдут на «приобретение критически важного электросетевого оборудования», которое будет «в срочном порядке» доставлено киевскому режиму. Это финансирование будет добавлено к $55 млн, которые уже выделены на чрезвычайную поддержку энергетического сектора страны.

В декабре координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Джон Кирби заявил, что администрация США ведёт переговоры с конгрессом о выделении Киеву дополнительных $37,7 млрд, в том числе $21 млрд в качестве военной помощи.

Как отмечала американский законодатель Марджори Грин, если запрос Байдена конгрессу будет одобрен, то сумма трат на нужды Киева возрастёт почти до $100 млрд.

«Могут вскрыться факты коррупции»

По словам политолога-американиста Малека Дудакова, конгрессвумен от республиканцев Марджори Грин выступает главным лоббистом создания механизма контроля за помощью, которую Вашингтон выделяет Киеву.

«Вполне возможно, что Грин и её соратникам удастся дожать своё республиканское руководство и какой-то аудит всё-таки будет проведён. Это может произойти с января, когда республиканцы уже фактически получат своё большинство в палате представителей конгресса. Представителей Пентагона могут заставить отчитываться публично перед конгрессом о переданной Киеву помощи. То же самое может произойти и с другими ведомствами. Кроме того, может проводиться больше проверок на приграничных районах Польши, откуда поступает техника на Украину», — заявил эксперт в беседе с RT.

Американская военная помощь Киеву

AP

© Alex Brandon, File

По словам Дудакова, в Белом доме опасаются начала аудита помощи, переданной Киеву с января 2021 по ноябрь текущего года.

«Дело в том, что в ходе такой проверки могут вскрыться факты коррупции, причём как на Украине, так и среди демократов, причастных к осваиванию данных средств. Республиканцы попытаются это использовать как основание для импичмента Джо Байдена, а также чтобы перефокусировать американскую внешнюю политику с украинского вопроса на другие направления», — отметил аналитик.

Как пояснил сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин, за счёт выявления ошибок и промахов во время предоставления помощи Киеву республиканцы хотят дискредитировать главу Белого дома.

«Представители Республиканской партии выступают за контроль над американскими деньгами и помощью для Украины, чтобы на конкретных примерах показать неэффективность президента Байдена как национального лидера и менеджера», — рассказал эксперт в беседе с RT.

При этом республиканцы преследуют и более глобальную задачу — создать основу для поражения Байдена и победы республиканского кандидата на президентских выборах 2024 года.

«А этого можно достичь, вставляя палки в колеса Байдену и его администрации. И как раз аудит выделенных Киеву средств — один из способов сделать это. Стоит подчеркнуть, что республиканцы не отказываются от поддержки Украины, однако требуют ужесточения контроля», — заявил аналитик.

Эксперты сходятся во мнении, что множество американцев хотят, чтобы Вашингтон заботился о них, а не о киевском режиме.

«Жители США устали от различных американских авантюр на Украине. Но даже если они будут кричать об этом на каждом углу, то всё равно не смогут как-то повлиять на правящие элиты», — сказал эксперт.

Такого же мнения придерживается и Дудаков. По его словам, украинская повестка уже утомила многих жителей США.