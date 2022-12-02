Белый дом ведёт переговоры с конгрессом США о выделении $21 млрд военной помощи Украине
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По его словам, которые приводит РИА Новости, переговоры со стороны Белого дома ведутся от лица президентского советника по национальной безопасности Джейка Салливана.
Кирби добавил, что Салливан проводил переговоры с конгрессом «на этой неделе».
Ранее телеканал CNN со ссылкой на Госдеп США сообщил, что Соединённые Штаты предоставят Украине $53 млн для поддержки системы электроснабжения страны.
23 ноября американский лидер Джо Байден распорядился выделить военную помощь Украине на сумму $400 млн.