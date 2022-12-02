Белый дом ведёт переговоры с конгрессом США о выделении $21 млрд военной помощи Украине

Американская администрация находится на стадии переговоров с конгрессом США о выделении Украине дополнительных $37,7 млрд, в том числе $21 млрд в качестве военной помощи. Об этом сообщил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Джон Кирби.

По его словам, которые приводит РИА Новости, переговоры со стороны Белого дома ведутся от лица президентского советника по национальной безопасности Джейка Салливана.

Кирби добавил, что Салливан проводил переговоры с конгрессом «на этой неделе».

Ранее телеканал CNN со ссылкой на Госдеп США сообщил, что Соединённые Штаты предоставят Украине $53 млн для поддержки системы электроснабжения страны.

23 ноября американский лидер Джо Байден распорядился выделить военную помощь Украине на сумму $400 млн.