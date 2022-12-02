Белый дом ведёт переговоры с конгрессом США о выделении $21 млрд военной помощи Украине

Короткая ссылка
Американская администрация находится на стадии переговоров с конгрессом США о выделении Украине дополнительных $37,7 млрд, в том числе $21 млрд в качестве военной помощи. Об этом сообщил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Джон Кирби.
Белый дом ведёт переговоры с конгрессом США о выделении $21 млрд военной помощи Украине
  • Gettyimages.ru

По его словам, которые приводит РИА Новости, переговоры со стороны Белого дома ведутся от лица президентского советника по национальной безопасности Джейка Салливана.

Кирби добавил, что Салливан проводил переговоры с конгрессом «на этой неделе».

Ранее телеканал CNN со ссылкой на Госдеп США сообщил, что Соединённые Штаты предоставят Украине $53 млн для поддержки системы электроснабжения страны.

23 ноября американский лидер Джо Байден распорядился выделить военную помощь Украине на сумму $400 млн.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить