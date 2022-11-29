CNN: США предоставят Украине $53 млн для поддержки системы электроснабжения

Соединённые Штаты предоставят Украине $53 млн для поддержки системы электроснабжения страны, сообщает CNN со ссылкой на Госдеп.

«Соединенные Штаты предоставят $53 млн на поддержку электросистемы Украины, которая сталкивается со шквалом атак со стороны России», — говорится в сообщении телеканала.

Как уточняется, финансирование пойдёт на «приобретение критически важного электросетевого оборудования», которое будет «в срочном порядке доставлено на Украину».

Пакет помощи будет включать в себя распределительные трансформаторы, автоматические выключатели, ограничители перенапряжения, разъединители, транспортные средства и «другое ключевое оборудование», заявили в Госдепе.

Эти средства будут добавлены к $55 млн, уже выделенным на чрезвычайную поддержку энергетического сектора страны.

23 ноября армия России нанесла массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. В результате была нарушена переброска железнодорожным транспортом резервов ВСУ и техники.

Как отмечал российский постпред при ООН Василий Небензя, Россия наносит удары по инфраструктуре Украины в ответ на поставки Киеву западного оружия и безрассудные призывы Киева одержать военную победу над Россией.

Одной из целей СВО является подрыв боеспособности украинской армии, эта задача будет решаться военными методами, добавил он.