Столтенберг заявил, что победа России несёт большие риски для НАТО
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«Некоторые опасаются, что помощь Украине несёт риски эскалации. Я скажу, что... гораздо больший риск несёт победа России, которая подтвердит, что применение силы может принести политический результат», — цитирует его ТАСС.
Ранее Столтенберг заявил, что риск эскалации украинского конфликта для НАТО несопоставим с риском победы России.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT высказал мнение, что поражение Украины может грозить развалом ЕС и НАТО.