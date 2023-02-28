Столтенберг заявил, что победа России несёт большие риски для НАТО

Победа России для НАТО несёт большие риски, чем расширение помощи Украине, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

«Некоторые опасаются, что помощь Украине несёт риски эскалации. Я скажу, что... гораздо больший риск несёт победа России, которая подтвердит, что применение силы может принести политический результат», — цитирует его ТАСС.

Ранее Столтенберг заявил, что риск эскалации украинского конфликта для НАТО несопоставим с риском победы России.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT высказал мнение, что поражение Украины может грозить развалом ЕС и НАТО.