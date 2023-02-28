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Столтенберг заявил, что победа России несёт большие риски для НАТО

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Победа России для НАТО несёт большие риски, чем расширение помощи Украине, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
Столтенберг заявил, что победа России несёт большие риски для НАТО
  • AP
  • © Olivier Matthys

«Некоторые опасаются, что помощь Украине несёт риски эскалации. Я скажу, что... гораздо больший риск несёт победа России, которая подтвердит, что применение силы может принести политический результат», — цитирует его ТАСС.

Ранее Столтенберг заявил, что риск эскалации украинского конфликта для НАТО несопоставим с риском победы России.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT высказал мнение, что поражение Украины может грозить развалом ЕС и НАТО.

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