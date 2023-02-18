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Генсек: риск эскалации украинского конфликта для НАТО несопоставим с риском победы России

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Риск эскалации украинского конфликта для НАТО несопоставим с риском победы России, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
Генсек: риск эскалации украинского конфликта для НАТО несопоставим с риском победы России
  • AP

«Многие задаются вопросом, не несёт ли военная помощь Украине риск эскалации конфликта. Я могу сказать: свободных от риска вариантов нет», — приводит ТАСС слова Столтенберга на Мюнхенской конференции по безопасности.

Он отметил, что риск победы России гораздо выше.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что слова замглавы Госдепа Виктории Нуланд о поддержке украинских ударов по Крыму являются доказательством прямой вовлечённости Вашингтона в конфликт вокруг Украины.

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