Соединённые Штаты не поддержат президента Украины Владимира Зеленского в его стремлении напасть на Крым, поскольку опасаются быть втянутыми в конфликт с Россией. Такое мнение выразил обозреватель Дэниел Депетрис в статье для Newsweek.

«Ни одна земля в чужой стране не стоит потенциального обмена ядерным оружием с крупнейшей ядерной державой мира или эскалации, которая может втянуть США и НАТО в прямую военную конфронтацию с Россией», — подчеркнул автор статьи.

Депетрис выразил уверенность, что призывы президента США Джо Байдена и генсека НАТО Йенса Столтенберга оказывать помощь Украине столько, сколько потребуется, далеки от реальности.

Обозреватель отметил, что Украина не получит необходимой помощи, если это в конечном итоге станет причиной конфликта России и Запада.

Он также напомнил, что Крым является российским регионом с 2014 года, и это «не затрагивает интересы безопасности США».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что слова Нуланд о поддержке украинских ударов по Крыму являются доказательством прямой вовлечённости Вашингтона в конфликт вокруг Украины.