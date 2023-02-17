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Newsweek: США не позволят Украине напасть на Крым из-за страха конфликта с Россией

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Соединённые Штаты не поддержат президента Украины Владимира Зеленского в его стремлении напасть на Крым, поскольку опасаются быть втянутыми в конфликт с Россией. Такое мнение выразил обозреватель Дэниел Депетрис в статье для Newsweek.
Newsweek: США не позволят Украине напасть на Крым из-за страха конфликта с Россией
  • РИА Новости

«Ни одна земля в чужой стране не стоит потенциального обмена ядерным оружием с крупнейшей ядерной державой мира или эскалации, которая может втянуть США и НАТО в прямую военную конфронтацию с Россией», — подчеркнул автор статьи.

Депетрис выразил уверенность, что призывы президента США Джо Байдена и генсека НАТО Йенса Столтенберга оказывать помощь Украине столько, сколько потребуется, далеки от реальности.

Обозреватель отметил, что Украина не получит необходимой помощи, если это в конечном итоге станет причиной конфликта России и Запада.

Он также напомнил, что Крым является российским регионом с 2014 года, и это «не затрагивает интересы безопасности США».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что слова Нуланд о поддержке украинских ударов по Крыму являются доказательством прямой вовлечённости Вашингтона в конфликт вокруг Украины.

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