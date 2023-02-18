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Депутат Чепа заявил, что поражение Украины может грозить развалом ЕС и НАТО

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Полина Полетаева
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT прокомментировал слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что в альянсе не так боятся возможности начала третьей мировой войны, как победы России в конфликте на Украине.
Депутат Чепа заявил, что поражение Украины может грозить развалом ЕС и НАТО
  • АГН «Москва»

«Они прекрасно отдают себе отчёт, что в случае поражения Украины, а оно неизбежно, потери будут грандиозные. Во многих странах власть будет потеряна», — считает депутат.

Он также отметил, что поражение Украины в конфликте может обернуться развалом и Евросоюза, и НАТО в целом.

«В дальнейшем экономическая ситуация будет усугубляться под давлением происходящих на Украине событий», — добавил Чепа.

Ранее Столтенберг заявил, что риск эскалации украинского конфликта для НАТО несопоставим с риском победы России.

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев назвал слова генсека альянса о России проявлением ненависти и страха.

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