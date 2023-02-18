Депутат Чепа заявил, что поражение Украины может грозить развалом ЕС и НАТО
- АГН «Москва»
«Они прекрасно отдают себе отчёт, что в случае поражения Украины, а оно неизбежно, потери будут грандиозные. Во многих странах власть будет потеряна», — считает депутат.
Он также отметил, что поражение Украины в конфликте может обернуться развалом и Евросоюза, и НАТО в целом.
«В дальнейшем экономическая ситуация будет усугубляться под давлением происходящих на Украине событий», — добавил Чепа.
Ранее Столтенберг заявил, что риск эскалации украинского конфликта для НАТО несопоставим с риском победы России.
Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев назвал слова генсека альянса о России проявлением ненависти и страха.