Медведев назвал слова Столтенберга про риск победы России проявлением ненависти и страха
- РИА Новости
«Уроды. Ненавидят и боятся», — написал Медведев в своём Telegram-канале.
Он отметил, что риск начала третьей мировой войны существенно меньше риска победы России.
6 февраля премьер Польши Матеуш Моравецкий в интервью испанской газете El Mundo не исключил, что конфликт на Украине может привести к третьей мировой войне.
14 февраля ведущий программы Judging Freedom из США Эндрю Наполетано и блогер Клинт Расселл выразили мнение, что поведение российского президента Владимира Путина противоречит распространяемому на Западе нарративу о его «безрассудстве».