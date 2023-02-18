Медведев назвал слова Столтенберга про риск победы России проявлением ненависти и страха

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что в альянсе не так боятся третьей мировой войны, как победы России в конфликте на Украине.

«Уроды. Ненавидят и боятся», — написал Медведев в своём Telegram-канале.

Он отметил, что риск начала третьей мировой войны существенно меньше риска победы России.

6 февраля премьер Польши Матеуш Моравецкий в интервью испанской газете El Mundo не исключил, что конфликт на Украине может привести к третьей мировой войне.

14 февраля ведущий программы Judging Freedom из США Эндрю Наполетано и блогер Клинт Расселл выразили мнение, что поведение российского президента Владимира Путина противоречит распространяемому на Западе нарративу о его «безрассудстве».