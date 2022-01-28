В Литву прибыли четыре истребителя F-16 ВВС Дании

Четыре истребителя F-16 ВВС Дании прибыли на литовскую авиабазу под Шяуляем, сообщает минобороны Литвы.

«К миссии воздушной полиции НАТО в странах Балтии присоединились четыре истребителя F-16 Fighting Falcon ВВС Дании», — говорится в сообщении литовского военного ведомства.

Отмечается, что решение об усилении воздушной полиции НАТО принято в связи с ростом напряжения ситуации вокруг Украины.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что венгерская сторона получила от США запрос на размещение иностранных войск.