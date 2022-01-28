В Литву прибыли четыре истребителя F-16 ВВС Дании

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Четыре истребителя F-16 ВВС Дании прибыли на литовскую авиабазу под Шяуляем, сообщает минобороны Литвы.
В Литву прибыли четыре истребителя F-16 ВВС Дании
  • ©Timm Ziegenthaler/Stocktrek Images
  • Gettyimages.ru

«К миссии воздушной полиции НАТО в странах Балтии присоединились четыре истребителя F-16 Fighting Falcon ВВС Дании», — говорится в сообщении литовского военного ведомства.

Отмечается, что решение об усилении воздушной полиции НАТО принято в связи с ростом напряжения ситуации вокруг Украины.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что венгерская сторона получила от США запрос на размещение иностранных войск.

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