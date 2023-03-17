Песков: отправка ВСУ самолётов из Польши и Словакии похожа на утилизацию старой техники

Решение Польши и Словакии отправить украинской армии свои истребители МиГ-29 не повлияет на исход СВО, возникает ощущение, что эти страны таким образом занимаются утилизацией старой ненужной техники, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это ещё один пример того, как целый ряд стран, членов Североатлантического альянса, включая Польшу, повышает уровень непосредственной вовлечённости в конфликт. Разумеется, поставка этой военной техники, как мы уже неоднократно говорили, не может повлиять на исход специальной военной операции, но может доставить дополнительные беды для самой Украины и украинского народа», — сказал представитель Кремля.

В ходе СВО вся эта техника подлежит уничтожению, подчеркнул Песков.

17 марта правительство Словакии одобрило передачу украинской армии истребителей МиГ-29.

Пресс-секретарь правительства Польши Пётр Мюллер перед этим сообщил, что несколько стран скоро передадут Украине эти самолёты.

Как отмечал генсек НАТО Йенс Столтенберг, риск эскалации украинского конфликта для альянса несопоставим с риском победы России.