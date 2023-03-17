Песков: отправка ВСУ самолётов из Польши и Словакии похожа на утилизацию старой техники
- РИА Новости
«Это ещё один пример того, как целый ряд стран, членов Североатлантического альянса, включая Польшу, повышает уровень непосредственной вовлечённости в конфликт. Разумеется, поставка этой военной техники, как мы уже неоднократно говорили, не может повлиять на исход специальной военной операции, но может доставить дополнительные беды для самой Украины и украинского народа», — сказал представитель Кремля.
В ходе СВО вся эта техника подлежит уничтожению, подчеркнул Песков.
17 марта правительство Словакии одобрило передачу украинской армии истребителей МиГ-29.
Пресс-секретарь правительства Польши Пётр Мюллер перед этим сообщил, что несколько стран скоро передадут Украине эти самолёты.
Как отмечал генсек НАТО Йенс Столтенберг, риск эскалации украинского конфликта для альянса несопоставим с риском победы России.