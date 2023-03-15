В польском правительстве заявили, что несколько стран скоро передадут Украине МиГ-29

Несколько стран в скором времени передадут Украине истребители МиГ-29. Об этом сообщил пресс-секретарь правительства Польши Пётр Мюллер.

«Подробности этих решений мы будем сообщать в соответствующее время. Эти решения принимаются в группе нескольких государств», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее исполняющий обязанности премьера Словакии Эдуард Хегер предположил, что страна передаст Украине истребители МиГ-29.

В свою очередь, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не возражали бы против решений третьих стран поставить истребители Вооружённым силам Украины.