В польском правительстве заявили, что несколько стран скоро передадут Украине МиГ-29
- РИА Новости
«Подробности этих решений мы будем сообщать в соответствующее время. Эти решения принимаются в группе нескольких государств», — приводит РИА Новости его слова.
Ранее исполняющий обязанности премьера Словакии Эдуард Хегер предположил, что страна передаст Украине истребители МиГ-29.
В свою очередь, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не возражали бы против решений третьих стран поставить истребители Вооружённым силам Украины.