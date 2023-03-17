Правительство Словакии одобрило передачу Киеву 13 истребителей МиГ-29
- РИА Новости
Об этом сообщил премьер-министр страны Эдуард Хегер.
«Правительство Словакии только что одобрило передачу 13 МиГ-29 Украине!» — написал Хегер в Twitter.
Ранее стало известно, что правительство Словакии одобрило передачу украинской армии истребителей МиГ-29.
Пресс-секретарь правительства Польши Пётр Мюллер перед этим сообщил, что несколько стран скоро передадут Украине эти самолёты.
Как отмечал генсек НАТО Йенс Столтенберг, риск эскалации украинского конфликта для альянса несопоставим с риском победы России.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предположил, что Польша и Словакия таким образом занимаются утилизацией старой ненужной техники.