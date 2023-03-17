В кабмине ФРГ заявили, что не получали запросов Польши и Словакии на экспорт истребителей

Власти Германии не получали запросов Польши и Словакии на одобрение экспорта стоявших ранее на вооружении ГДР истребителей, заявил спикер немецкого правительства Штеффен Хебештрайт.

«Нашу позицию это совершенно не меняет. У нас всегда была позиция, что мы действуем согласованно на интернациональном уровне. И мы не хотим, чтобы иные страны нам предписывали что-то», — цитирует его РИА Новости.

По словам Хебештрайта, неизвестно, стояли ли на вооружении ВВС ГДР именно модели МиГ-29, что объясняло бы необходимость согласования экспорта со стороны Германии.

«Поскольку нам на данный момент не приходило запросов, мы не можем оценить данную информацию», — добавил он.

Вместе с этим политик напомнил, что ранее власти согласовывали поставки оборудования и оружия советского образца.

17 марта правительство Словакии одобрило передачу украинской армии истребителей МиГ-29.

Пресс-секретарь правительства Польши Пётр Мюллер перед этим сообщил, что несколько стран скоро передадут Украине эти самолёты.

Как отмечал генсек НАТО Йенс Столтенберг, риск эскалации украинского конфликта для альянса несопоставим с риском победы России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предположил, что Польша и Словакия таким образом занимаются утилизацией старой ненужной техники.