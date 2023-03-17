Спикер ВС Украины Игнат назвал истребители МиГ-29 устаревшими и неэффективными

Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телеканала «Рада» заявил, что истребители МиГ-29, которые Польша и Словакия намерены передать Украине, являются неэффективными.

По его словам, как передаёт РИА Новости, истребители МиГ-29 не являются эффективным оружием против крылатых ракет и дронов, так как там морально устарела техника — ракеты и бортовые радиолокационные станции.

Ранее правительство Словакии одобрило передачу Украине 13 истребителей МиГ-29.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что позиция Соединённых Штатов по отправке F-16 Киеву не претерпела изменений после решения Словакии поставить Украине истребители.