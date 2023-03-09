«Режим военной экономики»: как в ЕС намерены наращивать поставки оружия Киеву

ЕС намерен увеличить на €2 млрд бюджет Европейского фонда мира, из которого финансируются поставки вооружений Киеву. Об этом сообщается на странице в Twitter шведского председательства в Совете Евросоюза. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что военная миссия Евросоюза подготовит свыше 11 тыс. солдат ВСУ к концу марта и ещё 30 тыс. — до конца 2023 года. Он также выдвинул план по наращиванию поставок снарядов Киеву. По словам аналитиков, заявления и действия ЕС в сфере производства и поставок оружия свидетельствуют о том, что Брюссель всё больше втягивается в украинский конфликт.

Евросоюз увеличит на €2 млрд бюджет Европейского фонда мира, средства которого идут на закупку вооружений для Украины. Об этом сообщается на странице в Twitter шведского председательства в Совете ЕС.

«Сегодня послы стран ЕС утвердили дополнительные €2 млрд для Европейского фонда мира. Это решение чётко сигнализирует о непоколебимой приверженности ЕС оказывать военную поддержку Украине и другим партнёрам», — говорится в заявлении.

В тот же день глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что военная миссия Евросоюза подготовит свыше 11 тыс. солдат ВСУ к концу марта и ещё 30 тыс. — до конца 2023 года. Брюссель также обучит экипажи танков, которые планируется поставить на Украину по линии НАТО. Об этом Боррель сказал на пресс-конференции в Стокгольме по итогам неформального заседания министров обороны ЕС.

Глава внешнеполитической службы Евросоюза также предложил план из трёх пунктов по поставкам снарядов Украине. Он предполагает срочную отправку боеприпасов из имеющихся запасов на €1 млрд, обеспечение экстренных закупок ещё на €1 млрд и перевод промышленности на военные рельсы для наращивания выпуска оружия.

Глава европейской дипломатии также выразил надежду, что его инициатива будет утверждена на плановой совместной встрече министров обороны и иностранных дел ЕС 20 марта в Брюсселе.

На этом фоне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который также прибыл на неформальную встречу в Стокгольме, заявил, что альянс намерен «согласовать новые руководящие принципы, новые предписания по запасам боеприпасов, чтобы гарантировать», что НАТО может восполнить собственные запасы, «при этом продолжая оказывать поддержку Украине».

«Союзники по НАТО уже подписали контракты… и я приветствую то, что они подписали контракты с оборонной промышленностью по наращиванию производства, учитывая сигналы о долгосрочном спросе. Несколько союзников по НАТО также запустили совместные проекты по закупкам различных типов боеприпасов, а также по хранению боеприпасов», — сказал Столтенберг.

Украина, в свою очередь, продолжает требовать всё новых поставок оружия. На этот раз в Киеве заявили, что рассчитывают получить от Европейского союза 1 млн артиллерийских снарядов натовского калибра 155 мм и средства противовоздушной обороны. Об этом сообщил украинский министр обороны Алексей Резников, также прибывший на встречу министров в Стокгольме.

Жозеп Боррель

AP

© John Minchillo

«Мы обсудим с нашими друзьями и партнёрами, с министрами обороны ЕС, наши приоритеты. Приоритетом номер один являются системы противовоздушной обороны, а также боеприпасы, боеприпасы и ещё раз боеприпасы. Именно поэтому я поддерживаю инициативу моего друга Ханно Певкура (министра обороны Эстонии. — RT) о поставках 1 млн снарядов для артиллерийских систем калибра 155 мм», — отметил Резников.

Он также подчеркнул важность продолжения поставок на Украину БМП и танков, которые помогут создать «стальной кулак» накануне контрнаступления ВСУ.

«Сокращение собственных запасов»

Как отмечают аналитики, на фоне растущих запросов Киева сам ЕС испытывает трудности из-за нехватки боеприпасов. Об этом говорят и европейские СМИ.

Так, немецкий телеканал Das Erste сообщил, что боеприпасы к оружию, которое уже поставлено на Украину, могут закончиться, потому что ВСУ ежедневно используют гораздо больше снарядов, чем производится оружейной промышленностью за тот же период. Это приводит к опустошению оружейных запасов, констатирует Das Erste.

Участники неформального заседания министров обороны ЕС в Стокгольме

AFP

© Jonathan NACKSTRAND

В этой связи телеканал приводит мнение еврокомиссара по внутреннему рынку Тьерри Бретона, который считает, что оборонные компании должны перейти на «режим военной экономики».

По его мнению, на эти цели средства необходимо взять из бюджета ЕС. Бретон также призвал облегчить доступ к средствам Европейского инвестиционного банка для оборонной промышленности.

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Стоит отметить, что Тьерри Бретон присутствовал на министерской встрече в Стокгольме. Там он выразил уверенность, что европейская оборонная промышленность сможет обеспечить запросы Киева.

Трудности с боеприпасами возникают не только у стран ЕС, но и в Великобритании. Об этом сообщил телеканал ZDF. По его данным, в комитете по обороне парламента Великобритании беспокоятся по поводу того, что запасы боеприпасов в стране слишком истощены.

«Великобритания и её союзники по НАТО допустили сокращение собственных запасов до опасно низкого уровня», — приводит телеканал заявление парламентского комитета.

Это обстоятельство ставит под угрозу не только дальнейшие поставки оружия на Украину, но и безопасность Великобритании, поскольку на пополнение запасов уходят многие годы, сообщили парламентарии.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес ранее подчёркивал острую необходимость инвестиций в вооружённые силы. На данный момент он борется за достижение максимально возможного оборонного бюджета до представления нового бюджета Великобритании, отмечает ZDF.

«Накачивать Украину оружием»

По словам экспертов, звучащие в ЕС призывы нарастить производство боеприпасов и перейти в «режим военной экономики» свидетельствуют о том, что Евросоюз всё больше втягивается в вооружённый конфликт на Украине.

Поставки западного оружия Украине

AP

© Efrem Lukatsky

«Безусловно, ЕС всё больше залезает в этот конфликт. При этом, конечно, вызывает определённое недоумение тот факт, что средства на войну выделяются из так называемого Европейского фонда мира. Это нездоровая логика. Вообще, нынешний состав Еврокомиссии агрессивен, идеологизирован и не решает те задачи, которые записаны в учредительных документах организации. Они выполняют исключительно пропагандистские функции, которые совпадают с политикой США», — сказал в разговоре с RT старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

Он добавил, что в структурах ЕС нет должности, аналогичной министру обороны, поскольку Евросоюз не является военным объединением. На этом фоне милитаристская риторика представителей ЕС, в том числе главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, и выкачивание средств из европейских фондов для поддержания конфликта на Украине дискредитируют Еврокомиссию и ЕС в целом.

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Схожей точки зрения придерживается профессор Дипломатической академии МИД России Владимир Винокуров.

«Мы постоянно видим стремление Евросоюза накачивать Украину оружием. При этом цели коллективного Запада в этом противостоянии довольно очевидны — и они их не скрывают. Как сказал недавно Йенс Столтенберг, для НАТО риск эскалации конфликта на Украине не так велик, как опасность победы России. Это и является лейтмотивом всей нынешней политики ЕС. И Брюссель в этом вопросе следует в фарватере Вашингтона», — заявил аналитик в разговоре с RT.

При этом политологи полагают, что заставить Брюссель сменить политику и уйти от конфронтационной риторики может только достижение Россией поставленных целей в рамках СВО.

«Достижение целей и задач спецоперации может изменить курс ЕС. Сейчас наши войска постепенно освобождают на Украине от киевского режима всё новые территории. При дальнейшем развитии этих тенденций на поле боя на Западе могут прийти к осознанию, что их огромные траты на Украину оказались напрасными», — заключил Владимир Винокуров.