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Столтенберг: страны НАТО уже подписали с ВПК контракты на расширение поставок боеприпасов

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны — члены альянса подписали контракты с военно-промышленным комплексом на расширение производства боеприпасов.
Столтенберг: страны НАТО уже подписали с ВПК контракты на расширение поставок боеприпасов
  • РИА Новости

По его словам, как пишет ТАСС, контракты предусматривают обеспечение поставок на Украину и восполнение собственных запасов, так как «текущий уровень неудовлетворителен».

«Страны НАТО уже подписали контракты с оборонной промышленностью, чтобы предоставить ей долгосрочные перспективы спроса, а ряд государств НАТО уже запустил проекты совместной закупки и хранения боеприпасов», — сообщил Столтенберг.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников сообщило, что Украина просит США поставить ей кассетные авиационные боеприпасы МК-20.

Кроме того, Вашингтон намекнул Киеву, что за военную помощь придётся заплатить.

Такое мнение выразило издание China Daily.

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