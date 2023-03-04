China Daily: США намекнули Украине, что за военную помощь придётся заплатить

Вашингтон намекнул Киеву, что за военную помощь придётся заплатить.

Об этом пишет China Daily.

«США намекают, что объёмы их помощи заранее оценили и то, в какой момент Украине нужно будет начать за неё платить», — говорится в материале.

Отмечается, что власти Соединённых Штатов «забросили слишком много целей в корзину Украины».

3 марта США выделили новый пакет военной помощи Украине на сумму $400 млн.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг признавал, что поставки боеприпасов на Украину «не являются устойчивыми», поскольку их «расход гораздо выше», чем темпы производства в государствах — участниках альянса.

Генсек блока также констатировал, что в НАТО истощены запасы снарядов для поставок Киеву.