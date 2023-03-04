China Daily: США намекнули Украине, что за военную помощь придётся заплатить
Об этом пишет China Daily.
«США намекают, что объёмы их помощи заранее оценили и то, в какой момент Украине нужно будет начать за неё платить», — говорится в материале.
Отмечается, что власти Соединённых Штатов «забросили слишком много целей в корзину Украины».
3 марта США выделили новый пакет военной помощи Украине на сумму $400 млн.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг признавал, что поставки боеприпасов на Украину «не являются устойчивыми», поскольку их «расход гораздо выше», чем темпы производства в государствах — участниках альянса.
Генсек блока также констатировал, что в НАТО истощены запасы снарядов для поставок Киеву.