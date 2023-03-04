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China Daily: США намекнули Украине, что за военную помощь придётся заплатить

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Вашингтон намекнул Киеву, что за военную помощь придётся заплатить.

Об этом пишет China Daily.

«США намекают, что объёмы их помощи заранее оценили и то, в какой момент Украине нужно будет начать за неё платить», — говорится в материале.

Отмечается, что власти Соединённых Штатов «забросили слишком много целей в корзину Украины».

3 марта США выделили новый пакет военной помощи Украине на сумму $400 млн.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг признавал, что поставки боеприпасов на Украину «не являются устойчивыми», поскольку их «расход гораздо выше», чем темпы производства в государствах — участниках альянса.

Генсек блока также констатировал, что в НАТО истощены запасы снарядов для поставок Киеву.

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