США выделили новый пакет военной помощи Украине на сумму $400 млн

Украина получит новый пакет американской военной помощи в объёме $400 млн. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Отмечается, что новая помощь включает снаряды для РСЗО HIMARS, гаубиц и БМП Bradley, а также бронированные мостоукладчики, передаёт РИА Новости.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в НАТО истощены запасы снарядов для поставок Киеву.