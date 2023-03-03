США выделили новый пакет военной помощи Украине на сумму $400 млн
Украина получит новый пакет американской военной помощи в объёме $400 млн. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
- AP
- © Michael Varaklas
Отмечается, что новая помощь включает снаряды для РСЗО HIMARS, гаубиц и БМП Bradley, а также бронированные мостоукладчики, передаёт РИА Новости.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в НАТО истощены запасы снарядов для поставок Киеву.
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