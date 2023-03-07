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Reuters: Украина просит США поставить ей кассетные боеприпасы MK-20

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Украина просит Соединённые Штаты поставить ей кассетные авиационные боеприпасы МК-20.
Reuters: Украина просит США поставить ей кассетные боеприпасы MK-20
  • AP

Об этом информирует агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников.

Отмечается, что на Украине уверены, что части МК-20 обладают «большими бронебойными возможностями», чем боеприпасы, которые сбрасывают с дронов.

Ранее американский лидер Джо Байден заявил, что США и Германия действуют «в унисон», поставляя оружие Вооружённым силам Украины.

3 марта США выделили новый пакет военной помощи Украине на сумму $400 млн.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг признавал, что поставки боеприпасов на Украину «не являются устойчивыми», поскольку их «расход гораздо выше», чем темпы производства в государствах — участниках альянса.

Генсек блока также констатировал, что в НАТО истощены запасы снарядов для поставок Киеву.

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