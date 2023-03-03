«Путь эскалации»: как Берлин пытается оправдать поставки оружия Киеву на фоне протестов

Требования прекратить поставки оружия Киеву не способствуют достижению мира, утверждает канцлер Германии Олаф Шольц. Он отметил, что «в прошедшие дни» немецкие граждане вышли на демонстрации, на которых «требовали немедленных мирных переговоров с Россией», однако подчеркнул, что «никакого мирного решения поверх голов украинцев» не будет. По мнению экспертов, выступая с такими заявлениями, Шольц фактически обесценивает мнение множества сограждан и пытается оправдать продолжающиеся оружейные транши Берлина Киеву.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц выступил в бундестаге с утверждением, что, выдвигая требование прекратить поставки оружия Киеву, достичь мира на Украине невозможно.

По словам Шольца, в прошедшие дни «одни выражали солидарность с Украиной и требовали дальнейшей поддержки, другие вышли на демонстрации против поставок оружия и требовали немедленных мирных переговоров с Россией».

«Никто не способствует миру, когда кричит здесь, в Берлине, «Нет войне!» и одновременно призывает прекратить все поставки вооружений Украине», — заявил Шольц.

Ранее в Германии прошла череда антивоенных акций протеста. Так, 24 февраля сторонники правого политического движения Pegida вышли на улицы Дрездена с флагами России и лозунгами против передачи ВСУ вооружений: «Сегодня танки, завтра истребители, послезавтра — наши сыновья», «Это не наша война», «Дипломатия вместо поставок оружия».

Цветы у танка напротив российского посольства в Берлине

РИА Новости

Во время народных выступлений сторонники киевского режима попытались осуществить провокацию с танком, установленным напротив посольства РФ в Берлине. Предполагалось, что эта инсталляция с украинским флагом на башне бронированной военной машины привлечёт внимание и станет акцией в поддержку ВСУ, но вышло всё наоборот: жители Берлина стали массово нести к танку цветы и сбросили флаг Украины на землю.

После этого в Telegram-канале посольства РФ в Берлине было опубликовано заявление с выражением благодарности гражданам ФРГ, которые усыпали цветами танк, ставший «символом борьбы с неонацизмом на Украине».

На следующий день антивоенная демонстрация прошла и в самом Берлине. Участники акции выступили с требованием к правительству незамедлительно остановить оружейные транши Киеву и инициировать мирные переговоры. Согласно различным источникам, в протесте приняли участие от 13 тыс. до 50 тыс. человек.

Кроме того, 26 февраля недалеко от авиабазы США Рамштайн в федеральной земле Рейнланд-Пфальц прошёл митинг, участники которого требовали начать мирные переговоры для урегулирования ситуации на Украине. По данным полиции ФРГ, на митинге собрались около 2,5 тыс. человек.

Антивоенный протест в ФРГ

globallookpress.com

© Michael Kuenne

Однако, несмотря на протесты собственных граждан, Шольц заявил, что Германия продолжит поставлять оружие киевскому режиму и обучать солдат ВСУ на территории ФРГ.

По его мнению, на фоне «настолько различных позиций» граждан ФРГ относительно поставок оружия Украине сложно «приблизиться к цели справедливого мира». Кроме того, Шольц заявил, что «никакого мирного решения поверх голов украинцев» не будет. Мало того, по словам Шольца, если говорить о мирных переговорах, то в этом вопросе Берлин придерживается позиции украинского лидера Владимира Зеленского.

«Идёт по противоположному пути»

Напомним, в конце января этого года Зеленский заявил в интервью Sky News, что не заинтересован в переговорах с президентом России Владимиром Путиным.

«Встретиться с какой целью? Чтобы пожать руки? Мне это неинтересно», — заявил Зеленский.

В свою очередь, пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами подчеркнул, что украинский лидер давно перестал быть возможным собеседником для президента России, поскольку не выполнил ни одного предвыборного обещания и, отказываясь выполнять Минские соглашения, вёл подготовку к военным действиям.

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«Он готовился к войне. Поэтому, скажем так, он сам давно перестал быть возможным оппонентом (для дискуссий. — RT) для президента Путина», — сказал Песков.

По словам заместителя директора Института истории и политики МПГУ Владимира Шаповалова, любому здравомыслящему человеку должно быть ясно, что поддержка Киева и военные поставки танков, артиллерийских орудий и других вооружений со стороны Берлина — «это точно не путь к миру».

«Однако канцлер ФРГ не относится к тем, кто это осознаёт. По сути, Германия идёт по противоположному пути — пути эскалации военных действий, что приводит к новым жертвам среди мирных жителей», — заявил эксперт в беседе с RT.

По мнению Шаповалова, какие бы слова ни произносил Шольц, на практике Берлин сейчас совершает те же действия, «которые в своё время совершали фашисты».

«Сейчас в том же направлении движутся немецкие танки, только вместо Tiger — Leopard. Но от смены названий в этом зверинце суть его не меняется», — считает аналитик.

«Лидер партии войны»

Вместе с тем, по словам Шаповалова, на фоне милитаристских действий официального Берлина мир наблюдает фактически возрождение в Германии гражданского общества, «которое находилось в летаргическом сне уже долгое время».

«На прошлой неделе мы увидели, что представители немецкого общества начинают понимать суть происходящего на Украине и выходить на улицы в знак протеста против действий своего правительства, которое продолжает накачивать киевский режим оружием. И такие протесты будут шириться: сейчас уже и социологические опросы показывают как много в Германии сторонников мира, а не войны. Но Шольц бежит от этой горькой для себя правды. Он не хочет обращать внимание на запросы общества. Он не со своим народом, а с американским президентом, который подталкивает его выступать против России», — сказал эксперт.

По мнению Шаповалова, в то время как большое количество немецких граждан выступают за мир, Шольц своими заявлениями стремится оправдать боевые действия на Украине.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц во время выступления в бундестаге

AP

© Markus Schreiber

«Он является лидером партии войны, фактически переступает пресловутые принципы демократии, которые предполагают учёт мнения собственного населения. Как ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что для неё не имеет значения, что думают о поддержке Киева немецкие избиратели, так и Шольц в очередной раз продемонстрировал, что на мнение немецкого народа ему наплевать», — подчеркнул аналитик.

Сходной точки зрения придерживается заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк. По его словам, Шольц игнорирует мнение значительной части немецкого общества.

«Он будто бы по Оруэллу заявляет: для того чтобы был мир на Украине, нужно поставлять Киеву больше оружия. Он не берёт во внимание мнение тех людей, которые считают правильным отказаться от абсолютно невыполнимых требований Украины и пойти на какие-то компромиссы», — заявил Данюк в комментарии RT.

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Как считает эксперт, Берлин в лице Шольца, в отличие от большинства собственных граждан, в своих милитаристских заявлениях «отражает американские интересы».

«Канцлер ФРГ обесценивает мнение большой части населения ФРГ относительно мирного урегулирования конфликта на Украине. Важно отметить, что эти люди, которые вышли на улицы, осмеливаются выражать свою позицию в условиях тотальнейшей антироссийской пропаганды. Если бы европейские и немецкие СМИ предоставляли альтернативную точку зрения, таких людей было бы намного больше», — отметил аналитик.

Данюк также полагает, что агрессивные заявления Шольца в адрес своих сограждан из-за выраженного ими мнения могут обострить протестные настроения в ФРГ.

«Они наверняка усилят противоречия в немецком обществе. Вполне возможно, что количественные показатели протестных настроений будут расти, как и усиливаться их качественная составляющая, касающаяся несогласия с оружейными поставками Берлина Киеву», — заключил эксперт.