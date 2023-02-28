Мирный протест: как в Германии выступают против поставок оружия и за урегулирование кризиса на Украине

В последнее время наблюдается рост активности общественно-политических сил в ФРГ, выступающих за мирное урегулирование кризиса на Украине и против поставок вооружений Киеву, заявил в интервью RT DE посол России в Германии Сергей Нечаев. Так, за последние дни акции протеста прошли возле американской авиабазы Рамштайн, в Берлине и Дрездене. Также, согласно недавнему соцопросу, более половины граждан ФРГ считают, что передача оружия Украине делает ФРГ стороной конфликта. Эксперты отмечают, что протесты в Германии пока не настолько масштабны, чтобы заставить власти изменить свою политику, но в будущем они могут привести к тому, что Берлин пересмотрит отношение к украинскому вопросу.

В ФРГ постепенно растёт активность общественного движения, выступающего за мирное урегулирование ситуации на Украине и против поставок оружия киевскому режиму, заявил в интервью RT DE посол России в Германии Сергей Нечаев.

«Сегодня открытая поддержка российского внешнеполитического курса или выражение симпатии по отношению к нашей стране в Германии чреваты неприятностями как для людей публичных, так и для рядовых граждан, вплоть до уголовной ответственности. Тем не менее в последнее время фиксируем определённое увеличение активности общественно-политических сил в ФРГ, выступающих за мирное урегулирование кризиса на Украине, против наращивания поставок вооружений Киеву», — отметил дипломат.

Он также выступил с критикой в адрес Берлина за решение не просто одобрить передачу Киеву танков Leopard, но и дать согласие на реэкспорт этой тяжёлой техники на Украину третьими странами. По словам Нечаева, таким образом была нарушена «непреложная заповедь», на протяжении десятилетий служившая одним из основополагающих принципов внешней политики ФРГ и предусматривавшая запрет на поставки немецких вооружений в зоны конфликтов.

«Расцениваем подобное решение как крайне опасное. Оно однозначно способствует переводу конфликта на новый уровень эскалации и прямо противоречит прежним заявлениям германских политиков о нежелании ФРГ становиться его стороной», — заявил посол.

Действия Берлина, по его мнению, говорят об отказе Германии от признания своей исторической ответственности перед российским народом за преступления нацизма в годы Великой Отечественной войны.

«Сегодня не принято вспоминать о чувстве благодарности немцев нашему народу за освобождение Германии от нацизма, послевоенное примирение, объединение Германии, где наша страна также сыграла решающую роль», — добавил он.

Кроме того, Нечаев констатировал, что российско-германские отношения сейчас представляют собой «безрадостную картину». «Берлин разрушил или заморозил большинство двусторонних форматов взаимодействия, практически отказался от контактов с российскими официальными представителями», — сказал дипломат.

Посол РФ в Германии Сергей Нечаев

globallookpress.com

© Christophe Gateau/dpa

По его словам, в ближайшее время вряд ли удастся восстановить прежний уровень взаимодействия между Москвой и Берлином.

«Текущий кризис в отношениях России и ФРГ беспрецедентен в послевоенной истории. Сегодня мы, к сожалению, не наблюдаем реальной готовности Берлина к восстановлению двусторонних отношений, к учёту наших законных интересов и озабоченностей», — подчеркнул дипломат.

Против эскалации

Напомним, в последние дни в Германии прошёл ряд митингов за мирное урегулирование украинского кризиса и против поставок Киеву оружия. Так, 26 февраля рядом с американской авиабазой Рамштайн в федеральной земле Рейнланд-Пфальц прошла акция, участники которой требовали провести мирные переговоры для разрешения конфликта на Украине. Демонстранты несли плакаты и транспаранты: «Германия — свободная страна», «Мир с Россией». По данным полиции, в акции приняли участие около 2,5 тыс. человек.

Также по теме Шествие за мир: в Германии состоялась акция протеста против Мюнхенской конференции по безопасности В столице Баварии прошёл митинг против 59-й Мюнхенской конференции по безопасности. Участники массовой акции также заявили о...

За день до этого в Берлине у Бранденбургских ворот состоялся митинг, участники которого потребовали немедленно прекратить поставки оружия на Украину и начать мирные переговоры. По разным данным, акция собрала от 13 тыс. до 50 тыс. Её организовали депутат бундестага от партии «Левые» Сара Вагенкнехт и публицист Алиса Шварцер. Они же в преддверии мероприятия опубликовали на одном из порталов петицию «Манифест за мир». Вагенкнехт и Шварцер обратились к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу с требованием остановить поставки оружия на Украину и призвать стороны конфликта к диалогу. На данный момент «манифест» подписали около 700 тыс. человек.

В свою очередь, 24 февраля сторонники правого политического движения Pediga вышли на улицы Дрездена. Манифестанты несли флаги России, а также плакаты и баннеры: «Сегодня танки, завтра истребители, послезавтра — наши сыновья», «Это не наша война», «Дипломатия вместо поставок оружия».

В пророссийскую акцию вылилась и попытка сторонников киевского режима устроить провокацию с танком напротив российского посольства в Берлине. Организаторы намеревались провести мероприятие в поддержку украинских военных, однако местные жители выступили с мирными лозунгами и начали возлагать к боевой машине цветы в знак протеста против поставок оружия Киеву.

Цветы на танке перед посольством РФ в Берлине

© Официальный канал Посольства России в Германии

Как написали в Telegram-канале сотрудники российского посольства в Берлине, провокация с использованием подбитого российского танка «не встретила понимания, поддержки и сочувствия германских граждан», которые высказались за мирное урегулирование украинского конфликта и против эскалации путём накачивания киевского режима немецким оружием. Российские дипломаты поблагодарили тех, кто возложил цветы к танку, который, по их словам, стал символом борьбы с неонацизмом на Украине.

Также по теме Альтернативная волна: в Германии призвали расследовать причастность США к взрывам на «Северных потоках» В ФРГ выступили за расследование роли Соединённых Штатов в терактах на «Северных потоках». Об этом заявил председатель партии...

Поставки Берлином оружия Киеву вызывают неоднозначную реакцию в немецком обществе. Согласно результатам опроса, проведённого с 21 по 23 февраля социологическим институтом YouGov по заказу агентства DPA, данные которого приводит ТАСС, 51% респондентов считают, что передача вооружений Киеву делает Берлин участником конфликта, 37% опрошенных высказали противоположную точку зрения. При этом 40% респондентов считают, что Германия поставила на Украину слишком много оружия. 22% отметили, что военная поддержка Киева со стороны Берлина слишком мала, 23% назвали её достаточной.

Согласно данным правительства ФРГ, с 1 января 2022 года Германия направила более €2,55 млрд военной помощи на Украину. При этом бундестаг заложил в бюджет на 2023 год сумму поставок на €2,2 млрд. Уточняется, что Киеву уже отправили 32 самоходных зенитных орудия Gepard, девять танковых мостоукладчиков Biber, 50 бронетранспортёров Dingo, 54 БТР M113, 14 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000, 22 млн боеприпасов для огнестрельного оружия и другое вооружение.

Также Берлин одобрил поставки Киеву танков. 25 января власти Германии подтвердили, что направят Украине 14 танков Leopard 2 и выдадут другим странам разрешение на реэкспорт тяжёлых машин. Кабмин ФРГ 7 февраля одобрил поставку Киеву 178 танков Leopard 1.

«За мирное разрешение конфликта»

Эксперты отмечают, что в Германии ширятся акции в пользу скорейшего урегулирования ситуации на Украине и растут требования к властям отказаться от поставок оружия киевскому режиму.

«Действительно, протесты набирают обороты. Представители разных политических течений выступают за мирное разрешение военного конфликта на Украине и против вовлечения в него Германии», — сказал в беседе с RT старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин.

Акция против поставок оружия Украине

globallookpress.com

© IMAGO/Christoph Hardt

По его мнению, несмотря на сильные разногласия в германском обществе по вопросу военной поддержки Киева, в стране превалируют настроения за мирное разрешение конфликта на Украине и в отдалённой перспективе они могут повлиять на политику Берлина.

«Не за горами выборы в парламент Германии, где, вероятно, пацифисты получат больший процент голосов, и это, конечно, отразится на раскладе сил в законодательном органе», — подчеркнул политолог.

Однако пока манифестации за мирное разрешение конфликта на Украине и отказ от поставок оружия Киеву не стали достаточно масштабными, чтобы повлиять на решения официального Берлина, отметил в комментарии RT главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич.

«Это ещё не сопротивление, это постепенное нарастание несогласия с тем курсом, который проводят Шольц и Бербок. Германия — это страна, один из ведущих политиков которой (Бербок. — RT) прямо говорит, что в вопросах помощи Украине на мнение избирателей ей наплевать. Нынешнее руководство страны открыто заявляет, что для него поддержка Украины выше интересов немецкого народа», — подчеркнул эксперт.

Также по теме «Свидетельство двуличия»: почему ФРГ идёт по пути эскалации конфликта на Украине Зампредседателя бундестага Катрин Гёринг-Эккардт раскритиковала опубликованный немецкой оппозицией Манифест в поддержку мира на...

По мнению политолога, поставки вооружений пронацистскому режиму Украины не способствуют улучшению российско-германских отношений: они действительно переживают худший этап за многие десятилетия, и перспектив для их улучшения не наблюдается.

«Уровень отношений крайне низкий. Я бы сказал, что он на уровне 1950-х — начала 1960-х годов, когда в ФРГ у власти был Христианско-демократический союз», — отметил аналитик.

По мнению Межевича, в ближайшей перспективе не стоит надеяться на существенное улучшение отношений между Берлином и Москвой.

«В этом виноваты не народы России и Германии. Виноваты политики ФРГ, которые сознательно долго готовили и уже подготовили почву для ухудшения отношений между нашими странами — глупого, демонстративного и крайне невыгодного для обеих сторон, но, разумеется, прежде всего для Германии», — заключил эксперт.