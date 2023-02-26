В Германии 2,5 тысячи протестующих потребовали закрыть авиабазу Рамштайн

Тысячи людей вышли на акцию протеста возле американской авиабазы Рамштайн в федеральной земле Рейнланд-Пфальц в ФРГ, требуя её закрытия.

Как передаёт РИА Новости, по данным полиции, на митинге собралось около 2,5 тыс. человек.

Отмечается, что участники держали плакаты с надписями «Ami go home» (американец, отправляйся домой. — RT).

Кроме того, протестующие требовали скорейшего проведения мирных переговоров по конфликту на Украине.

Ранее в Мадриде прошёл марш против военной стратегии НАТО и отправки оружия Киеву.

12 февраля во Франции прошли акции протеста против участия страны в украинском конфликте и поддержки Парижем политики Североатлантического альянса.