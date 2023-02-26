В Германии 2,5 тысячи протестующих потребовали закрыть авиабазу Рамштайн
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Как передаёт РИА Новости, по данным полиции, на митинге собралось около 2,5 тыс. человек.
Отмечается, что участники держали плакаты с надписями «Ami go home» (американец, отправляйся домой. — RT).
Кроме того, протестующие требовали скорейшего проведения мирных переговоров по конфликту на Украине.
Ранее в Мадриде прошёл марш против военной стратегии НАТО и отправки оружия Киеву.
12 февраля во Франции прошли акции протеста против участия страны в украинском конфликте и поддержки Парижем политики Североатлантического альянса.