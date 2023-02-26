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В Германии 2,5 тысячи протестующих потребовали закрыть авиабазу Рамштайн

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Тысячи людей вышли на акцию протеста возле американской авиабазы Рамштайн в федеральной земле Рейнланд-Пфальц в ФРГ, требуя её закрытия.
В Германии 2,5 тысячи протестующих потребовали закрыть авиабазу Рамштайн
  • Gettyimages.ru

Как передаёт РИА Новости, по данным полиции, на митинге собралось около 2,5 тыс. человек.

Отмечается, что участники держали плакаты с надписями «Ami go home» (американец, отправляйся домой. — RT).

Кроме того, протестующие требовали скорейшего проведения мирных переговоров по конфликту на Украине.

Ранее в Мадриде прошёл марш против военной стратегии НАТО и отправки оружия Киеву.

12 февраля во Франции прошли акции протеста против участия страны в украинском конфликте и поддержки Парижем политики Североатлантического альянса.

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