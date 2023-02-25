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В Мадриде прошёл марш против военной стратегии НАТО и отправки оружия на Украину

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В Мадриде прошёл марш против военной стратегии НАТО и отправки оружия Киеву.
В Мадриде прошёл марш против военной стратегии НАТО и отправки оружия на Украину
  • AP

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что Народное собрание созвало демонстрацию под лозунгами «Против всех войн, против всех блоков», «Прочь НАТО, прочь военные базы» и «Нет отправке оружия».

«Разрешение этого конфликта не произойдёт благодаря вмешательству НАТО и империалистической Европы», — передаёт агентство слова одного из организаторов марша.

12 февраля во Франции прошли акции протеста против участия страны в украинском конфликте и поддержки Парижем политики Североатлантического альянса.

Отмечается, что только в парижском «Марше за мир» приняли участие 10 тыс. человек.

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