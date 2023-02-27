Посольство России в Германии: провокация с танком полностью провалилась
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Об этом посольство написало в Telegram.
В дипмиссии напомнили об уничтоженных цветах, которые граждане Германии и России возложили 25 февраля к российскому танку.
Таким образом германским жителям дали понять, что они не имеют права на личное мнение о происходящих на Украине событиях, добавили в представительстве.
При этом, отметили в посольстве, организаторы провокации не ожидали такой реакции от граждан.
«Растерянно топчутся вокруг танка, огороженного заградительными барьерами от новых цветов. Полный провал», — заявили в дипмиссии.
Ранее посольство России в Германии сообщило, что провокация с установкой напротив посольства подбитого российского танка не нашла поддержки у немцев.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что акции в странах Запада в поддержку Киева в годовщину спецоперации сыграли против их организаторов.