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Посольство России в Германии: провокация с танком полностью провалилась

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В посольстве России в Германии заявили о полном провале провокации с выставленным танком у российского диппредставительства в Берлине.
Посольство России в Германии: провокация с танком полностью провалилась
  • Gettyimages.ru
  • © Steffi Loos

Об этом посольство написало в Telegram.

В дипмиссии напомнили об уничтоженных цветах, которые граждане Германии и России возложили 25 февраля к российскому танку.

Таким образом германским жителям дали понять, что они не имеют права на личное мнение о происходящих на Украине событиях, добавили в представительстве.

При этом, отметили в посольстве, организаторы провокации не ожидали такой реакции от граждан.

«Растерянно топчутся вокруг танка, огороженного заградительными барьерами от новых цветов. Полный провал», — заявили в дипмиссии.

Ранее посольство России в Германии сообщило, что провокация с установкой напротив посольства подбитого российского танка не нашла поддержки у немцев.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что акции в странах Запада в поддержку Киева в годовщину спецоперации сыграли против их организаторов.

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