Посольство России в ФРГ: провокация с танком в Берлине не встретила понимания граждан
Об этом сообщает ТАСС.
«Участники акции предельно чётко высказались за мирное урегулирование украинского конфликта», — говорится в сообщении.
Как заявили в диппредставительстве, провокация не встретила понимания, поддержки и сочувствия германских граждан.
Также в посольстве поблагодарили всех участников акции, кто принёс цветы к российскому танку.
Ранее участники акции в Берлине укрыли цветами танк перед российским посольством.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что акции в странах Запада в поддержку Киева в годовщину спецоперации сыграли против их организаторов.