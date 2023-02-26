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Посольство России в ФРГ: провокация с танком в Берлине не встретила понимания граждан

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Посольство России в Германии сообщило, что провокация с установкой напротив посольства подбитого российского танка не нашла поддержки немцев.

Об этом сообщает ТАСС.

«Участники акции предельно чётко высказались за мирное урегулирование украинского конфликта», — говорится в сообщении.

Как заявили в диппредставительстве, провокация не встретила понимания, поддержки и сочувствия германских граждан.

Также в посольстве поблагодарили всех участников акции, кто принёс цветы к российскому танку.

Ранее участники акции в Берлине укрыли цветами танк перед российским посольством.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что акции в странах Запада в поддержку Киева в годовщину спецоперации сыграли против их организаторов.

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