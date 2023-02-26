РИА Новости: участники акции в Берлине укрыли цветами танк перед российским посольством

Жители Берлина превратили акцию украинских активистов в поддержку ВСУ в мирный протест, укрыв цветами танк перед российским посольством.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в рамках акции в центре Берлина был установлен подбитый ржавый танк с направленным в сторону посольства России дулом.

«Этот перформанс должен был напомнить немцам о важности победы Украины в конфликте с Россией», — говорится в сообщении.

Однако многие жители немецкой столицы выступили с критикой военной поддержки ВСУ и завалили машину цветами.

«Мы не враги. Мы не против Украины или России. Мы друзья, мы 30 лет выстраивали эти связи», — сказал один из участников акции.

Ранее в Берлине тысячи людей вышли с требованием к властям ФРГ прекратить поставки оружия Киеву.

Днём ранее также сообщалось, что «Кафе Москва» в Берлине временно переименовали в «Кафе Киев».