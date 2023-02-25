«Кафе Москва» в Берлине временно переименовали в «Кафе Киев»
Об этом информирует немецкая газета Berliner Zeitung.
«Речь идёт о свободе, Европе, безопасности и восстановлении», — сказали организаторы.
Отмечается, что оригинальная вывеска с названием кафе была закрыта чёрным баннером с надписью Kyiv.
Также уточняется, что кафе получило своё название «по историческим причинам», однако в настоящее время не имеет никакой связи с Россией.
Ранее Метрополитен-музей в Нью-Йорке назвал Илью Репина и Ивана Айвазовского украинцами.
Также сообщалось, что одесский хлебозавод решил переименовать батон «Потёмкинский» в «Гетманский».