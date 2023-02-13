«Могут фантазировать о чём угодно»: эксперты — о «признании» нью-йоркским музеем Репина и Айвазовского украинцами

Метрополитен-музей в Нью-Йорке назвал Илью Репина и Ивана Айвазовского украинцами. Такая информация появилась на страницах с описанием их произведений на сайте музея. Это не первый подобный случай — в начале февраля 2023 года музей также назвал украинцем Архипа Куинджи, а картина французского художника Эдгара Дега «Русская танцовщица» была переименована в «Танцовщицу в украинском наряде».

На сайте Метрополитен-музея в подписи к картине всемирно известного русского художника-мариниста Ивана Айвазовского «Корабль в лунном свете» теперь указано, что автор полотна — украинец. Аналогичная информация об этнической принадлежности появилась и в справке к картине «Портрет Всеволода Михайловича Гаршина» работы Ильи Репина. В музее аргументируют это тем, что Айвазовский родился в Феодосии, а Репин — в Чугуеве, но упускают тот факт, что эти территории принадлежали Российской империи. Все изменения внесены в 2023 году, веб-архивы сайта музея за декабрь 2022-го демонстрируют совершенно иную картину.

«Когда работали эти художники, была Российская империя. Поэтому они жили фактически в России. И то, что они родились в городах, которые потом были переданы Украине, ничего не значит. Это были российские художники, и поэтому здесь вопрос в силу сегодняшней ситуации — провокация. Из разных мест, даже очень знаковых. В данном случае — музея», — заявил в беседе с RT глава Союза художников России Андрей Ковальчук.

Ранее американские музейные деятели превратили в «украинца» и Архипа Куинджи — соответствующее описание появилось в справке к полотну «Красный закат».

«Да, он родился где-то в Мариупольском уезде Екатеринославской губернии, когда никакой Украины не существовало. И надо посмотреть, как Архип Иванович сам себя называл — называл ли он себя жителем Малороссии? Ничего подобного! У него очень творческая семья была, и, насколько я помню, все они писали о себе просто как о русских — жителях Российской империи», — рассказала RT доктор искусствоведения, научный сотрудник кафедры кино и современного искусства Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) Ольга Калугина.

Она подчеркнула, что ни один из «приписанных Украине» Метрополитен-музеем художников таковым не являлся.

«Ну Айвазовский, во-первых, Айвазян, он армянин. Это они как-то промахнулись с треском. Репин родился в военном поселении в Харьковской губернии. Военные поселения — это изобретение Аракчеева (граф Аракчеев — государственный и военный деятель Российской империи. — RT), и профессиональные военные жили там, где их селили. Ни фамилия, ни происхождение не выдают в нём малороссиянина», — добавила Калугина.

Эксперт уточнила, что действия Метрополитен-музея — это попытка внедрения «извращённых политических представлений» в культурную сферу. В результате же они сами отменяют собственное культурное поле и демонстрируют совершенное незнание достижений мировой культуры.

«Они, конечно, могут фантазировать о чём угодно. Ну а что вы от них ждёте, если у них там мальчики — это девочки, девочки — это мальчики, армянин, грек и русский у них украинцы… Сказать — это не значит превратить этих художников в украинцев», — подчеркнула Калугина.

Ситуацию также прокомментировал первый заместитель председателя комитета по культуре Государственной думы России Дмитрий Певцов. По его словам, Метрополитен-музей таким образом просто пытается оправдаться.

«Люди больные пытаются каким-то образом оправдывать то, что у них висят работы великих русских художников. А они не могут быть русскими, потому что они великие. Значит, они украинские. Ничего, это тоже пройдёт», — отметил Певцов в беседе с RT.

Андрей Ковальчук считает, что подобные провокации будут продолжаться ещё долго, «пока не будет явного успеха России в специальной военной операции». Глава Союза художников России отметил, что подобные выпады вызывают у него улыбку.

В свою очередь, Дмитрий Певцов заявил, что реагировать на действия Метрополитен-музея бессмысленно.

«Реагировать на каждую глупость, которую люди там делают, что-то предпринимать… Это всё наносное — пройдёт. Скоро не будет Украины самой, потому и эпитет «украинский» тоже будет смотреться странно», — считает Певцов.

Ольга Калугина уверена, что ответ необходим как минимум со стороны Российской академии художеств, но не ради диалога с американским музеем.

«Российской академии художеств следовало бы выступить с тем, что это были академики Императорской академии художеств и ни в одной из своих анкет они никогда не указывали национальность «украинец», потому что такой национальности не существовало. Кто дал им (Метрополитен-музею. — RT) право решать за давно умерших людей, какой они были якобы национальности? Это безграмотные люди. Говорить с ними бессмысленно, а сделать официальное заявление необходимо», — отметила Калугина.

Ранее стало известно, что Метрополитен-музей переименовал картину французского художника-импрессиониста Эдгара Дега «Русская танцовщица» в «Танцовщицу в украинском наряде». По мнению Ольги Калугиной, этот прецедент может оказаться довольно опасным для всего арт-рынка.

«Произведение под своим названием было где-то на выставках, кем-то покупалось, кем-то продавалось. И когда мы заявляем, что в Метрополитен-музее есть картина Дега под другим названием, это значит, что у нас на аукционах появятся толпы этих «Танцовщиц…», про которые будут говорить: «Настоящая-то — у нас. Та-то видите, как называется? А наша — правильно, как во всех каталогах», — объяснила Калугина.

Эксперт также отметила недопустимость переименования произведений в одностороннем порядке, поскольку подобные действия обесценивают понятие авторского права: название полотну давал именно художник, который его создал, а не владельцы галерей, в которых работа выставлялась.