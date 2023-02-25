В Берлине тысячи людей вышли с требованием к властям ФРГ прекратить поставки оружия Киеву

Тысячи человек собрались в центре Берлина, чтобы высказаться против поставок оружия Киеву.

Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что депутат бундестага от партии «Левые» Сара Вагенкнехт призвала выйти на протестное шествие.

По её словам, немцы должны потребовать от канцлера Германии Олафа Шольца перестать поставлять Украине вооружения и возглавить общеевропейскую мирную инициативу.

Уточняется, что, по предварительным оценкам организаторов, в манифестации участвуют свыше 25 тыс. человек.

Ранее в Мадриде прошёл марш против военной стратегии НАТО и отправки оружия Киеву.