Захарова: акции на Западе в поддержку Киева в годовщину СВО сыграли против организаторов
Об этом она написала в своём Telegram-канале.
По её словам, украинские и западные страны потратили миллионы на организацию акций в годовщину СВО по всему миру.
При этом, как добавила Захарова, большая часть из этих денег была разворована.
«На остаток слепили инсталляций — и получилось настолько бездарно, что сыграло против них самих же», — сказала российский дипломат.
Ранее участники акции в Берлине укрыли цветами танк перед российским посольством.
Также сообщалось, что Мария Захарова назвала кощунством внесение хирурга Леонида Рошаля в санкционный список Евросоюза.