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Захарова: акции на Западе в поддержку Киева в годовщину СВО сыграли против организаторов

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что акции в странах Запада в поддержку Киева в годовщину спецоперации сыграли против их организаторов.

Об этом она написала в своём Telegram-канале.

По её словам, украинские и западные страны потратили миллионы на организацию акций в годовщину СВО по всему миру.

При этом, как добавила Захарова, большая часть из этих денег была разворована. 

«На остаток слепили инсталляций — и получилось настолько бездарно, что сыграло против них самих же», — сказала российский дипломат.

Ранее участники акции в Берлине укрыли цветами танк перед российским посольством.

Также сообщалось, что Мария Захарова назвала кощунством внесение хирурга Леонида Рошаля в санкционный список Евросоюза.

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