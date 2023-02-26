Захарова: акции на Западе в поддержку Киева в годовщину СВО сыграли против организаторов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что акции в странах Запада в поддержку Киева в годовщину спецоперации сыграли против их организаторов.

Об этом она написала в своём Telegram-канале.

По её словам, украинские и западные страны потратили миллионы на организацию акций в годовщину СВО по всему миру.

При этом, как добавила Захарова, большая часть из этих денег была разворована.

«На остаток слепили инсталляций — и получилось настолько бездарно, что сыграло против них самих же», — сказала российский дипломат.

Ранее участники акции в Берлине укрыли цветами танк перед российским посольством.

Также сообщалось, что Мария Захарова назвала кощунством внесение хирурга Леонида Рошаля в санкционный список Евросоюза.