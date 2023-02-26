Захарова назвала кощунством внесение доктора Рошаля в чёрный список ЕС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала кощунством внесение хирурга Леонида Рошаля в санкционный список Евросоюза.

Об этом она написала в своём Telegram-канале.

«Чем объяснить подобное? Невежеством западников? Возможно. Злобой и ненавистью? И это возможно», — говорится в сообщении.

По словам Захаровой, подобное кощунство должно продемонстрировать, «где свет, а где тьма».

Ранее Евросоюз опубликовал десятый пакет антироссийских санкций.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал недостаточным принятый ранее десятый пакет санкций Евросоюза в отношении России.

При этом власти Венгрии заявили, что наложили бы вето на санкции против российской атомной энергии.