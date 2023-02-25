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Евросоюз опубликовал десятый пакет антироссийских санкций

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Евросоюз опубликовал десятый пакет антироссийских санкций, ограничения затронули более 120 физических лиц и организаций.
Евросоюз опубликовал десятый пакет антироссийских санкций
  • AP

Санкции введены в отношении Минобороны России и Службы внешней разведки, а также кредитных организаций «Альфа-банк», «Росбанк» и банка «Тинькофф».

Кроме того, под ограничения попали уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова, глава СПЧ Валерий Фадеев, медиагруппа «Россия сегодня», а также руководитель Россотрудничества Евгений Примаков.

Ранее ЕС принял десятый пакет санкций против России, в чёрный список включено 121 физическое и юридическое лицо, а также 96 российских организаций, связанных с ВПК.

В Еврокомиссии подсчитали, что Европейский союз в рамках антироссийских пакетов санкций ввёл ограничения на 49% своего экспорта в Россию.

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