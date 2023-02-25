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В ЕК заявили, что ввели санкции против 49% экспорта ЕС в Россию

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Европейский союз в рамках антироссийских пакетов санкций ввёл ограничения на 49% своего экспорта в Россию. Об этом сообщили в Еврокомиссии.
В ЕК заявили, что ввели санкции против 49% экспорта ЕС в Россию
  • РИА Новости

Ранее ЕС принял десятый пакет санкций против России, в чёрный список включено 121 физическое и юридическое лицо, а также 96 российских организаций, связанных с ВПК.

«Эти запреты и ограничения затрагивают экспорт из Евросоюза на общую сумму €11,4 млрд (по данным на 2021 год)», — говорится в заявлении.

В Еврокомиссии добавили, что предыдущие пакеты санкций ввели запрет на экспорт в объёме €32,5 млрд.

«С учётом сегодняшнего пакета Евросоюз в общей сложности ввёл санкции против почти половины (49%) своего экспорта в Россию, по данным на 2021 год», — отмечается в тексте.

Также власти ЕС запретили импорт из России синтетического каучука и битума.

Кроме того, новый пакет антироссийских санкций ЕС подразумевает наложение дополнительных обязательств по отчётности активов Центробанка России.

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