В ЕК заявили, что ввели санкции против 49% экспорта ЕС в Россию

Европейский союз в рамках антироссийских пакетов санкций ввёл ограничения на 49% своего экспорта в Россию. Об этом сообщили в Еврокомиссии.

Ранее ЕС принял десятый пакет санкций против России, в чёрный список включено 121 физическое и юридическое лицо, а также 96 российских организаций, связанных с ВПК.

«Эти запреты и ограничения затрагивают экспорт из Евросоюза на общую сумму €11,4 млрд (по данным на 2021 год)», — говорится в заявлении.

В Еврокомиссии добавили, что предыдущие пакеты санкций ввели запрет на экспорт в объёме €32,5 млрд.

«С учётом сегодняшнего пакета Евросоюз в общей сложности ввёл санкции против почти половины (49%) своего экспорта в Россию, по данным на 2021 год», — отмечается в тексте.

Также власти ЕС запретили импорт из России синтетического каучука и битума.

Кроме того, новый пакет антироссийских санкций ЕС подразумевает наложение дополнительных обязательств по отчётности активов Центробанка России.