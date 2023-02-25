Узнать больше

В ЕС ввели дополнительные обязательства по отчётности в отношении активов ЦБ России

Короткая ссылка
Новый пакет антироссийских санкций ЕС подразумевает наложение дополнительных обязательств по отчётности активов Центробанка России.
В ЕС ввели дополнительные обязательства по отчётности в отношении активов ЦБ России
  • РИА Новости

«Сегодняшний пакет налагает новые обязательства по отчётности в отношении активов ЦБ России. Это особенно важно в связи с возможным использованием государственных активов России для финансирования восстановления Украины после поражения России», — говорится в заявлении на сайте Еврокомиссии.

Кроме того, новые рестрикции предполагают введение обязательств по отчётности в отношении замороженных активов.

Ранее еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что ЕС заморозил активы организаций и физлиц России на сумму €21,5 млрд.

Власти Швейцарии сообщили, что передача Украине замороженных в стране российских активов невозможна в соответствии с действующим законодательством.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить