В ЕС ввели дополнительные обязательства по отчётности в отношении активов ЦБ России

Новый пакет антироссийских санкций ЕС подразумевает наложение дополнительных обязательств по отчётности активов Центробанка России.

«Сегодняшний пакет налагает новые обязательства по отчётности в отношении активов ЦБ России. Это особенно важно в связи с возможным использованием государственных активов России для финансирования восстановления Украины после поражения России», — говорится в заявлении на сайте Еврокомиссии.

Кроме того, новые рестрикции предполагают введение обязательств по отчётности в отношении замороженных активов.

Ранее еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что ЕС заморозил активы организаций и физлиц России на сумму €21,5 млрд.

Власти Швейцарии сообщили, что передача Украине замороженных в стране российских активов невозможна в соответствии с действующим законодательством.