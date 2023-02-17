ЕС заморозил активы организаций и физлиц России на сумму €21,5 млрд
- РИА Новости
«На данный момент мы смогли заморозить €21,5 млрд олигархов и организаций из санкционного списка. Мы продолжаем работать и по активам Центробанка России», — цитирует его РИА Новости.
По словам еврокомиссара, некоторые активы и транзакции заморожены через Euroclear.
Замглавы Еврокомиссии Вера Юрова ранее заявила в интервью изданию Politico, что Евросоюз изучает возможности для конфискации и использования замороженных резервов Центрального банка России.
Также сообщалось, что инициатором отключения России от SWIFT и заморозки её активов была Болгария.