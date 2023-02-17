ЕС заморозил активы организаций и физлиц России на сумму €21,5 млрд

Евросоюз заморозил активы российских организаций и физлиц на сумму €21,5 млрд, заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

«На данный момент мы смогли заморозить €21,5 млрд олигархов и организаций из санкционного списка. Мы продолжаем работать и по активам Центробанка России», — цитирует его РИА Новости.

По словам еврокомиссара, некоторые активы и транзакции заморожены через Euroclear.

Замглавы Еврокомиссии Вера Юрова ранее заявила в интервью изданию Politico, что Евросоюз изучает возможности для конфискации и использования замороженных резервов Центрального банка России.

Также сообщалось, что инициатором отключения России от SWIFT и заморозки её активов была Болгария.