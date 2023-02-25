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Евросоюз внёс три российских банка в санкционный перечень

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Три российских банка внесли в санкционный перечень Евросоюза, следует из заявления на сайте ЕК.
Евросоюз внёс три российских банка в санкционный перечень
  • AP

«Три российских банка были добавлены в перечень организаций, на которых распространяется замораживание активов и запрет на предоставление денежных средств и экономических ресурсов», — говорится в сообщении.

Названия кредитных организаций, против которых ввели ограничения, в заявлении не фигурируют.

Как сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, в чёрные списки включено 121 физическое и юридическое лицо.

Министерство финансов США ранее ввело санкции против ряда российских банков, в том числе против финансовых организаций «Уралсиб», «Зенит», Московского кредитного банка, МТС Банка.

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