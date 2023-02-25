Евросоюз внёс три российских банка в санкционный перечень
- AP
«Три российских банка были добавлены в перечень организаций, на которых распространяется замораживание активов и запрет на предоставление денежных средств и экономических ресурсов», — говорится в сообщении.
Названия кредитных организаций, против которых ввели ограничения, в заявлении не фигурируют.
Как сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, в чёрные списки включено 121 физическое и юридическое лицо.
Министерство финансов США ранее ввело санкции против ряда российских банков, в том числе против финансовых организаций «Уралсиб», «Зенит», Московского кредитного банка, МТС Банка.