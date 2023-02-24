Минфин США ввёл санкции в отношении ряда российских банков

Министерство финансов США ввело санкции против ряда российских банков, в том числе финансовых организаций «Уралсиб», «Зенит», Московского кредитного банка, МТС Банка.

Об этом следует из заявления на сайте министерства.

Также под ограничения попали «Ланта-Банк», «Металлинвестбанк», организации «Левобережный», «Санкт-Петербург», «Приморье», «СДМ-Банк» и Уральский банк реконструкции и развития.

Ранее Минторг США внёс 66 российских компаний в чёрный список за поддержку военно-промышленного комплекса России.

Политолог, председатель координационного комитета по экономическому сотрудничеству со странами Африки АФРОКОМ Игорь Морозов прокомментировал в беседе с RT новые санкции США, введённые против России.