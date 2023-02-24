Минфин США ввёл санкции в отношении ряда российских банков
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Об этом следует из заявления на сайте министерства.
Также под ограничения попали «Ланта-Банк», «Металлинвестбанк», организации «Левобережный», «Санкт-Петербург», «Приморье», «СДМ-Банк» и Уральский банк реконструкции и развития.
Ранее Минторг США внёс 66 российских компаний в чёрный список за поддержку военно-промышленного комплекса России.
Политолог, председатель координационного комитета по экономическому сотрудничеству со странами Африки АФРОКОМ Игорь Морозов прокомментировал в беседе с RT новые санкции США, введённые против России.