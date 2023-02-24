Минторг США внёс в чёрный список более 60 компаний из России за поддержку российского ВПК

Минторг США внёс 66 российских компаний в чёрный список за поддержку военно-промышленного комплекса России.

«Комитет по проверке конечных пользователей постановил добавить следующие 66 российских организаций в ограничительный перечень юрлиц за приобретение и попытку приобретения товаров американского происхождения для поддержки российских вооружённых сил», — цитирует РИА Новости заявление министерства.

Также введены ограничения против десяти организаций из различных стран: Китая, Франции, Люксембурга, Нидерландов и России.

Помимо этого, Минторг США расширил сферу применения санкций, относящихся к предметам роскоши, в отношении России и Белоруссии, в данную категорию добавлены 276 наименований.

Ранее глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что в предстоящем году Вашингтон удвоит усилия по пресечению якобы попыток со стороны России уклониться от санкций.