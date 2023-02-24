В США пообещали удвоить усилия по пресечению попыток России якобы уклоняться от санкций
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«В предстоящем году мы удвоим наши усилия по пресечению попыток России уклониться от санкций», — говорится в заявлении министра.
По словам Йеллен, в числе будущих мер — обмен разведданными, ликвидация конкретных сетей и осложнение в использовании компаний как каналов по уклонению от санкций.
Администрация президента США также анонсировала введение новых антироссийских санкций из-за спецоперации на Украине против 200 физических и юридических лиц.
При этом сообщалось, что страны G7 намерены держать активы России замороженными до разрешения конфликта.