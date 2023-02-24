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В США пообещали удвоить усилия по пресечению попыток России якобы уклоняться от санкций

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Глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что в предстоящем году Вашингтон удвоит усилия по пресечению якобы попыток со стороны России уклониться от санкций.
В США пообещали удвоить усилия по пресечению попыток России якобы уклоняться от санкций
  • AP
  • © Aijaz Rahi

«В предстоящем году мы удвоим наши усилия по пресечению попыток России уклониться от санкций», — говорится в заявлении министра.

По словам Йеллен, в числе будущих мер — обмен разведданными, ликвидация конкретных сетей и осложнение в использовании компаний как каналов по уклонению от санкций.

Администрация президента США также анонсировала введение новых антироссийских санкций из-за спецоперации на Украине против 200 физических и юридических лиц.

При этом сообщалось, что страны G7 намерены держать активы России замороженными до разрешения конфликта.

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