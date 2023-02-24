В Белом доме сообщили о введении новых санкций против 200 российских физических и юридических лиц
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«В координации с партнёрами по G7 Минфин и Госдеп введут широкомасштабные ограничения против ключевых секторов, приносящих доход... Это приведёт к санкциям в отношении более 200 физических и юридических лиц, в том числе как российских, так и третьих стран в Европе, Азии и на Ближнем Востоке, которые поддерживают военные действия России», — говорится в заявлении Белого дома.
Уточняется, что новые ограничения будут направлены против российских финансовых учреждений и официальных лиц, субъектов, связанных с российской оборонной и технологической промышленностью, а также против металлургического и горнодобывающего сектора.
Ранее Великобритания расширила санкции против России, они коснулись 92 физических и юридических лиц.
В частности, под ограничения попали четыре российских банка.
До этого Лондон ввёл санкции в отношении семи российских граждан, которые якобы занимались хакерской деятельностью.