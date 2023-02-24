В Белом доме сообщили о введении новых санкций против 200 российских физических и юридических лиц

Администрация президента США анонсировала введение новых антироссийских санкций из-за спецоперации на Украине против 200 физических и юридических лиц.

«В координации с партнёрами по G7 Минфин и Госдеп введут широкомасштабные ограничения против ключевых секторов, приносящих доход... Это приведёт к санкциям в отношении более 200 физических и юридических лиц, в том числе как российских, так и третьих стран в Европе, Азии и на Ближнем Востоке, которые поддерживают военные действия России», — говорится в заявлении Белого дома.

Уточняется, что новые ограничения будут направлены против российских финансовых учреждений и официальных лиц, субъектов, связанных с российской оборонной и технологической промышленностью, а также против металлургического и горнодобывающего сектора.

Ранее Великобритания расширила санкции против России, они коснулись 92 физических и юридических лиц.

В частности, под ограничения попали четыре российских банка.

До этого Лондон ввёл санкции в отношении семи российских граждан, которые якобы занимались хакерской деятельностью.