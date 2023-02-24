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Великобритания объявила о санкциях против четырёх российских банков

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Власти Великобритании объявили о новых санкциях против четырёх российских банков.
Великобритания объявила о санкциях против четырёх российских банков
  • AFP
  • © JUSTIN TALLIS

«В сегодняшний пакет санкций также попадают четыре банка, включая МТС Банк. Это ещё больше изолирует Россию от международной финансовой системы», — говорится в сообщении на сайте британского правительства.

Уточняется, что в списке фигурируют МТС Банк, банк «Санкт-Петербург», «Зенит» и «Уралсиб».

Великобритания расширила санкции против России, они коснулись 92 физических и юридических лиц.

Ранее Лондон ввёл санкции в отношении семи российских граждан, которые якобы занимались хакерской деятельностью.

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