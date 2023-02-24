Политолог Морозов прокомментировал новые санкции США против России
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«Англосаксы ищут новые форматы блокирования России в мировом пространстве — в торговле, в финансовом секторе, в военно-техническом сотрудничестве», — считает политолог.
По его словам, в Белом доме не понимают, почему «запланированные по их плану разрушения российской экономики не приводят её в то состояние, о котором они мечтают».
«Наоборот, российская экономика выдержала мощнейшее давление и показала, что сила России — в духе национального российского народа. Это помогает мобилизовать все ресурсы на развитие государства», — уточнил он.
Морозов также подчеркнул, что прогноз МВФ о росте российской экономики в 2023 году говорит о том, что «на сегодня нет такой силы санкций, которая могла бы остановить Россию в участии формирования многополярного мира».
Ранее администрация президента США Джо Байдена анонсировала введение новых антироссийских санкций из-за спецоперации на Украине против 200 физических и юридических лиц.
В США также объявили о повышении пошлины на более чем 100 видов российских металлов, минералов и химической продукции.