США объявили о повышении пошлин на металлы, минералы и химическую продукцию из России
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Об этом сообщили в Белом доме.
«Объявленные сегодня меры приведут к повышению тарифов на более чем 100 российских металлов, минералов и химической продукции на сумму около $2,8 млрд», — говорится в сообщении.
Ранее заместитель госсекретаря Соединённых Штатов по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что США представят новый пакет санкций в отношении России в пятницу, 24 февраля.