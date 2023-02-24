США объявили о повышении пошлин на металлы, минералы и химическую продукцию из России

Соединённые Штаты повысят пошлины на более чем 100 видов российских металлов, минералов и химической продукции.

Об этом сообщили в Белом доме.

«Объявленные сегодня меры приведут к повышению тарифов на более чем 100 российских металлов, минералов и химической продукции на сумму около $2,8 млрд», — говорится в сообщении.

Ранее заместитель госсекретаря Соединённых Штатов по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что США представят новый пакет санкций в отношении России в пятницу, 24 февраля.