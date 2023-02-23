Нуланд: США представят новый пакет санкций против России 24 февраля

США представят новый пакет санкций в отношении России в пятницу, 24 февраля, заявила замгоссекретаря Виктория Нуланд.

Она отметила, что новый пакет санкций будет представлен в пятницу.

«Мы также усилим давление на компании, базирующиеся в Китае, или китайские предприятия в Европе, которые, по нашей оценке, совершают действия для обхода санкций», — приводит РИА Новости слова Нуланд в интервью газете The Washington Post.

Дипломат уточнила, что санкции объявит не только Вашингтон, но и все страны G7.

Американский президент США Джо Байден ранее заявил, что Соединённые Штаты и их партнёры объявят на этой неделе о новых санкциях против России.

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель отметил, что десятый пакет антироссийских санкций будет принят к 24 февраля.