Узнать больше

Боррель заявил, что десятый пакет санкций ЕС против России будет принят к 24 февраля

Короткая ссылка
Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что десятый пакет антироссийских санкций будет принят к 24 февраля.
Боррель заявил, что десятый пакет санкций ЕС против России будет принят к 24 февраля
  • globallookpress.com
  • © Zheng Huansong/XinHua

По его словам, главы МИД стран ЕС обсудили новый пакет санкций в ходе заседания.

«Мы ожидаем его согласование в ближайшие часы и дни. Он будет принят к 24 февраля», — цитирует его РИА Новости.

Ранее EUobserver писал, что новые санкции ЕС могут коснуться российского омбудсмена Татьяны Москальковой, главы Россотрудничества Евгения Примакова и ещё нескольких российских чиновников.

В чёрный список ЕС могут попасть ещё 59 официальных лиц России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить