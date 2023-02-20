Боррель заявил, что десятый пакет санкций ЕС против России будет принят к 24 февраля
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По его словам, главы МИД стран ЕС обсудили новый пакет санкций в ходе заседания.
«Мы ожидаем его согласование в ближайшие часы и дни. Он будет принят к 24 февраля», — цитирует его РИА Новости.
Ранее EUobserver писал, что новые санкции ЕС могут коснуться российского омбудсмена Татьяны Москальковой, главы Россотрудничества Евгения Примакова и ещё нескольких российских чиновников.
В чёрный список ЕС могут попасть ещё 59 официальных лиц России.