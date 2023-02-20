Боррель заявил, что десятый пакет санкций ЕС против России будет принят к 24 февраля

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что десятый пакет антироссийских санкций будет принят к 24 февраля.

По его словам, главы МИД стран ЕС обсудили новый пакет санкций в ходе заседания.

«Мы ожидаем его согласование в ближайшие часы и дни. Он будет принят к 24 февраля», — цитирует его РИА Новости.

Ранее EUobserver писал, что новые санкции ЕС могут коснуться российского омбудсмена Татьяны Москальковой, главы Россотрудничества Евгения Примакова и ещё нескольких российских чиновников.

В чёрный список ЕС могут попасть ещё 59 официальных лиц России.