В G7 пообещали продолжать принимать меры по вопросу санкций против России

Страны G7 продолжат принимать меры по санкциям против России, говорится в заявлении министров финансов и управляющих центральными банками G7 по итогам встречи, прошедшей в индийском городе Бангалор на полях встречи глав минфинов G20.

Отмечается, что санкции стран «семёрки» значительно сказались на возможностях России.

«Мы будем продолжать активно следить за эффективностью санкций и предпринимать дальнейшие меры в случае необходимости», — цитирует РИА Новости заявление.

Американский президент США Джо Байден ранее заявил, что Соединённые Штаты и их партнёры объявят на этой неделе о новых санкциях против России.

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель отметил, что десятый пакет антироссийских санкций будет принят к 24 февраля.