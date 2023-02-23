В G7 пообещали продолжать принимать меры по вопросу санкций против России
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Отмечается, что санкции стран «семёрки» значительно сказались на возможностях России.
«Мы будем продолжать активно следить за эффективностью санкций и предпринимать дальнейшие меры в случае необходимости», — цитирует РИА Новости заявление.
Американский президент США Джо Байден ранее заявил, что Соединённые Штаты и их партнёры объявят на этой неделе о новых санкциях против России.
Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель отметил, что десятый пакет антироссийских санкций будет принят к 24 февраля.