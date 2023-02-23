Глава Минфина США Йеллен рассказала о работе над ужесточением антироссийских санкций

США продолжают работать со своими партнёрами над ужесточением санкций в отношении России.

Об этом заявила в ходе пресс-конференции министр финансов США Джанет Йеллен.

«Мы продолжаем работать с нашими партнёрами над санкциями (в отношении России. — RT). Мы ищем возможности ужесточить санкции», — цитирует её ТАСС.

Американский президент США Джо Байден ранее заявил, что Соединённые Штаты и их партнёры объявят на этой неделе о новых санкциях против России.

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель отметил, что десятый пакет антироссийских санкций будет принят к 24 февраля.