Глава Минфина США Йеллен рассказала о работе над ужесточением антироссийских санкций
- Gettyimages.ru
- © Anna Moneymaker
Об этом заявила в ходе пресс-конференции министр финансов США Джанет Йеллен.
«Мы продолжаем работать с нашими партнёрами над санкциями (в отношении России. — RT). Мы ищем возможности ужесточить санкции», — цитирует её ТАСС.
Американский президент США Джо Байден ранее заявил, что Соединённые Штаты и их партнёры объявят на этой неделе о новых санкциях против России.
Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель отметил, что десятый пакет антироссийских санкций будет принят к 24 февраля.